Občutna podražitev mesa: perutnina v enem letu dražja za 10 odstotkov

Cena hrane in brezalkoholnih pijač se je od lanskega julija podražila za 7,7 odstotka. Še najbolj meso. Goveje in telečje meso za dobrih 22 odstotkov, perutnina za 10,5 odstotka, svinjsko meso pa je v primerjavi z lanskim julijem dražje za dobrih sedem odstotkov. Kje v verigi prihaja do najbolj občutnih podražitev, na kmetijskem ministrstvu še ugotavljajo.

Razlike so, ugotavlja Gospodarsko interesno združenje Mesne industrije Slovenije, v višjih stroških energije, logistike, embalaže, na ceno vplivajo tudi strožji rejni, ekološki in trajnostni standardi, kar rejcem živine predstavlja dodaten pritisk. Posledice pa so upad kmetij in pomanjkanje živine. Še najbolj govedi. "Več ali manj kmetije ugašajo, se pravi vsa prireja pada," pravi direktor KGZS Ptuj Andrej Rebernišek . "Krma se draži, imamo težave z Ameriko in z njeno trgovino, carine so in vse skupaj. Svetu se je zmešalo in enostavno zaradi tega se seveda to najprej odraža v ceni hrane," pove dr. Emil Erjavec z Biotehniške fakultete.

"Potekajo še vedno aktivnosti spremljanja cen, kaj se v verigi dogaja in kje se zgodijo tako velike razlike," pravi ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić .

Več kot polovica Slovencev, kar v raziskavi ugotavlja Zveza potrošnikov Slovenije, se za nakup odloča zgolj na osnovi cene, zaupanja v slovensko, doma pridelano hrano pa je vse manj. "Sama menim, da velikokrat poročanja skozi dogajanja, neskladnosti, nepravilnosti, morda tudi afere s strani pridelovalcev, ali so resnične ali niso resnične, na kakšen način dobi potrošnik informacijo, to je tisto, kar ga najprej odvrne," meni ministrica.

"Nevladniki oziroma, če rečem, zeleni, ki zagovarjajo te vplive okolja in podobno, so tako močni, da tako rekoč uničujejo živinorejo. In zaradi tega je tudi živinoreja v upadu in na ta način se dvigajo tudi cene, ne samo pri nas, tudi drugje," pravi Boris Kunšič iz Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije.

"Če potrošnik ne zaupa slovenski hrani, to pomeni, da podpira uvoženo hrano, kjer pač je vprašanje sledljivosti, kakovosti in tako naprej. Ni nujno seveda, da je vse slabo, samo s tem se seveda draži slovenska hrana," zato bi bilo treba, tako ministrica, lokalne prehranske verige okrepiti, pot od pridelovalca do potrošnika pa, morda tudi s pomočjo zadružnega sistema, skrajšati.