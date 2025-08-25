Svetli način
Slovenija

Občutna podražitev mesa: perutnina v enem letu dražja za 10 odstotkov

Ljubljana, 25. 08. 2025 20.41 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Mojca Hanžič
Komentarji
51

V zadnjem letu se je pri nas občutno podražilo meso. V primerjavi z lanskim julijem sta goveje in telečje meso dražja za skoraj četrtino, perutnina pa za deset odstotkov. V kratkem bi lahko bile cene še višje. Proizvodni stroški namreč naraščajo, rejnih živali je na evropskem trgu vse manj, Slovenija pa živo govedo še vedno izvaža.

Cena hrane in brezalkoholnih pijač se je od lanskega julija podražila za 7,7 odstotka. Še najbolj meso. Goveje in telečje meso za dobrih 22 odstotkov, perutnina za 10,5 odstotka, svinjsko meso pa je v primerjavi z lanskim julijem dražje za dobrih sedem odstotkov. Kje v verigi prihaja do najbolj občutnih podražitev, na kmetijskem ministrstvu še ugotavljajo.

Meso
Meso FOTO: Shutterstock

"Potekajo še vedno aktivnosti spremljanja cen, kaj se v verigi dogaja in kje se zgodijo tako velike razlike," pravi ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić.

Razlike so, ugotavlja Gospodarsko interesno združenje Mesne industrije Slovenije, v višjih stroških energije, logistike, embalaže, na ceno vplivajo tudi strožji rejni, ekološki in trajnostni standardi, kar rejcem živine predstavlja dodaten pritisk. Posledice pa so upad kmetij in pomanjkanje živine. Še najbolj govedi. "Več ali manj kmetije ugašajo, se pravi vsa prireja pada," pravi direktor KGZS Ptuj Andrej Rebernišek. "Krma se draži, imamo težave z Ameriko in z njeno trgovino, carine so in vse skupaj. Svetu se je zmešalo in enostavno zaradi tega se seveda to najprej odraža v ceni hrane," pove dr. Emil Erjavec z Biotehniške fakultete.

Zaupanja v doma pridelano hrano vse manj

Več kot polovica Slovencev, kar v raziskavi ugotavlja Zveza potrošnikov Slovenije, se za nakup odloča zgolj na osnovi cene, zaupanja v slovensko, doma pridelano hrano pa je vse manj. "Sama menim, da velikokrat poročanja skozi dogajanja, neskladnosti, nepravilnosti, morda tudi afere s strani pridelovalcev, ali so resnične ali niso resnične, na kakšen način dobi potrošnik informacijo, to je tisto, kar ga najprej odvrne," meni ministrica.

"Nevladniki oziroma, če rečem, zeleni, ki zagovarjajo te vplive okolja in podobno, so tako močni, da tako rekoč uničujejo živinorejo. In zaradi tega je tudi živinoreja v upadu in na ta način se dvigajo tudi cene, ne samo pri nas, tudi drugje," pravi Boris Kunšič iz Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije.

"Če potrošnik ne zaupa slovenski hrani, to pomeni, da podpira uvoženo hrano, kjer pač je vprašanje sledljivosti, kakovosti in tako naprej. Ni nujno seveda, da je vse slabo, samo s tem se seveda draži slovenska hrana," zato bi bilo treba, tako ministrica, lokalne prehranske verige okrepiti, pot od pridelovalca do potrošnika pa, morda tudi s pomočjo zadružnega sistema, skrajšati.

meso cene slovenija govedina teletina perutnina
KOMENTARJI (51)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Nobady
25. 08. 2025 21.36
Od takrat ko se je začela ta umetna inflacija, ko ste hoteli zafrkniti Rusijo, pa ste zgolj ovce... So trgovci tudi postali še bolj požrešni.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
25. 08. 2025 21.35
+1
.... In cene vseh živil, še kar rastejo, če ni še kdo opazil ... !!!
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
25. 08. 2025 21.34
-1
Če pa prodajajo trgovine svinjsko ali pišćanjčjo meso ali ribji fileji po okrog 5,6,7 evrov za kilo... Malo treba pogledati, domačo pa tak jebex, jaz gledam ceno, meso je meso.
ODGOVORI
0 1
Ponent
25. 08. 2025 21.33
+2
Ne vem, ali vi mirite narod, ali namerno zavajate, ko javno kvasite te neumnosti. Vse se je v dveh letih podražilo za 50-100%, vklučno z gorivom vi pa o nekih 10%?! Ne zavajajte ljudi in ne lažite javno, novinarki pa priporočam, da se spravi izpred računalnika v trgovino, pa si malo ogleda cene. Groza
ODGOVORI
2 0
Mukec
25. 08. 2025 21.29
+1
Naslednji mesec, ko bodo delali izračun ki bo podlaga za dvig minimalca v letu 2026 pa spet 1,7%
ODGOVORI
1 0
Watcherman
25. 08. 2025 21.29
+3
Torej vse dražje za 10,20 alio 30 odstotkov minimalna plača pa višja za nekje 2 odstatotka in to je za njih normalno in pravično.?
ODGOVORI
3 0
jablan
25. 08. 2025 21.27
+3
ja z novim letom dvignem najemnino
ODGOVORI
3 0
janez653
25. 08. 2025 21.26
+2
visja inflacija -> visja placa -> nizji obrok kredita (fix obrestna mera) = zmaga
ODGOVORI
2 0
Janez Novak 13
25. 08. 2025 21.13
+14
Trgovci pa vsak teden akcije 50% popusta. Ne prdoajajte buč. Trgovci so krivi za visoke cene in visoko inflacijo. Prepričan sem, da je tukaj kdo, ki pozna nabavne ceme mesa naših trgovcev. Na žalost ne upa z besedo na plan.
ODGOVORI
15 1
roten
25. 08. 2025 21.19
+2
Maruča bo rekla da to ni res
ODGOVORI
3 1
4krogci
25. 08. 2025 21.30
+1
nabavna cena? lej tko bom reku...tisti zadnji dan rok uporabe, ko raznorazne trgovine limajo nalepke 50,70%,... trgovina se vedno ne proda z ničlo oz minusom pri zasluzku....
ODGOVORI
1 0
Julijann
25. 08. 2025 21.31
Drži! Potem pa naleriš ravni na dan teh akcij. Gneča, da joj, pri blagajnah se pa vse zafila, ker sledijo besedni dvoboji med kupci in prodajalci. Prvi vztrajajo, da je nek izdelek v akciji, prodajalka pa, da ji na blagajni to ne kaže. Jaz pa hladen kot špricer v vrsti, potem pa mi že tudi prekipi in glasno izjavam, k vragu s temi akcijami, cene dajte na normalo!
ODGOVORI
0 0
Janez Novak 13
25. 08. 2025 21.36
4krogci: točno tako. Tega nisem napisal, vsi vemo, da z vsako ceno ne naredijo minusa. Ker bi bili nori. Edino takrat, ko so cene spremljali in so imeli določeni trgovci kakšno meso po kakšen evro. Ampak tega mesa ni bilo veliko. Mogoče nekaj kosov, da ni inšpektorat kazni napisal.
ODGOVORI
0 0
Zagorac
25. 08. 2025 21.11
+2
Zato pa je kriv prihod vedno več muslimanov v Slovenijo.Pujček je zamazan
ODGOVORI
8 6
4krogci
25. 08. 2025 21.31
-1
vidm da ropotas brez znanja...
ODGOVORI
0 1
Anion6anion
25. 08. 2025 21.09
+5
In koliko je po sursu inflacije? 0,9 %. Noro
ODGOVORI
7 2
jablan
25. 08. 2025 21.25
ne 3%
ODGOVORI
0 0
Pravica.
25. 08. 2025 21.09
+19
Ni se podražilo le meso, ampak VSE.
ODGOVORI
19 0
Rožle Patriot
25. 08. 2025 21.08
+10
Živel Holobizem .. Živela Nutrija !!! .....
ODGOVORI
17 7
StayALive
25. 08. 2025 21.07
+12
V Sloveiji je letna inflacija več kot 10 procentna.
ODGOVORI
14 2
kapljač1
25. 08. 2025 21.05
+8
Perutnina je dražja zaradi njene večje porabe . Standard ki v Sloveniji kroji cene . Moralo bi biti ravno obratno . Večja potrošnja je sme cene . Kar v osnovi pomeni večji priliv delavcev in njihovih družin muslimanske vere ! Samo ne zatiskajmoo si oči !
ODGOVORI
13 5
kapljač1
25. 08. 2025 21.06
+1
Večja potrošnja nižje cene (poprava)
ODGOVORI
4 3
jablan
25. 08. 2025 21.26
očitno ne poznaš ekonomije
ODGOVORI
0 0
jank
25. 08. 2025 21.04
-3
Za višje cene mesa je zagotovo in brez dvoma kriv Golob, ker je postal vegetarijanec. Pa ve se, več kot bo vegetarijancev, dražje bo meso. V to je prepričan predsednik kmečke zbornice Podgoršek, ki je minister za kmetijstvo v SDS.
ODGOVORI
8 11
Artechh
25. 08. 2025 21.03
+4
3% inflacije. potem pa zakaj je uradna inflacija vredna kot tost kar jaz v WC zjutraj pustim ..
ODGOVORI
5 1
Defragment
25. 08. 2025 21.02
+10
Če je držje gorivo, pa če kmet plačuje vodne koncesije, pa če se dražijo gnojila in ves repromaterial, potem ne moreš pričakovat, da bo hrana cenejša. Da ne govorimo o stroških predelovalne industrije in trgovine 😉
ODGOVORI
10 0
4krogci
25. 08. 2025 21.04
+11
ampak sankcije delujejo proti rusiji super...na EU! in pol smo kjer smo. in samo se slabse bo!
ODGOVORI
13 2
Artechh
25. 08. 2025 21.02
+8
a ni Golob bil pameten da je inflacija "pod kontrolo"? da je on to zrihtal po koroni?
ODGOVORI
11 3
Pujček
25. 08. 2025 21.02
-2
Hvb ma Gates že črve za prodat.
ODGOVORI
2 4
