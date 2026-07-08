Podražitev turističnega paketa tik pred dopustom – kdaj je to dopustno?

Dogovorjena cena turističnega paketa je praviloma dokončna in jo turistična agencija lahko spremeni le izjemoma in pod zakonsko določenimi pogoji, ki so precej strogi, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Zato je znanje o tem, kdaj je takšno zvišanje dopustno in kakšne pravice imajo potrošniki, zelo pomembno. Kot navajajo, je ceno turističnega paketa po sklenitvi pogodbe dopustno zvišati le v primerih, ko se spremenijo cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, stroški za potovalne storitve (npr. davki, pristojbine, turistične takse) ter menjalni tečaji valut, povezanih s turističnim paketom. "Gre torej za zunanje stroške, na katere organizator potovanja praviloma nima vpliva," so jasni.

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A tudi ko pride do navedenih sprememb, zvišanje cene ni kar samodejno dopustno. Organizator mora namreč zagotoviti, da je možnost zvišanja (in tudi znižanja cene v korist potrošnika) vnaprej jasno določena v pogodbi, je določen pregleden način izračuna spremembe cene, potrošnika o zvišanju obvesti pravočasno, najmanj 20 dni pred začetkom potovanja, ter da ob obvestilu navede razloge in natančen izračun zvišanja.

Kazen v Sloveniji do 5000 evrov, kaj pa za tuje agencije?

Če ima organizator potovanja sedež v Sloveniji, lahko potrošnik poda prijavo na Tržni inšpektorat RS, ki lahko organizatorja, če je storil prekršek, kaznuje z globo od 1500 do 5000 evrov. Če pa ima agencija sedež v drugi državi članici EU, na Islandiji, Norveškem ali v Združenem kraljestvu, se lahko obrne na Evropski potrošniški center Slovenija, kjer jim bodo pomagali pri reševanju reklamacije. "Če se cena zviša za več kot osem odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa in so izpolnjeni vsi zgoraj našteti pogoji, mora organizator potovanja določiti razumen rok, v katerem lahko bodisi privolite v zvišanje cene bodisi odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine," še poudarjajo. Če v tem roku potrošnik ne odgovori, pa se to šteje kot odstop od pogodbe.