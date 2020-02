Višja minimalna plača, a hkrati tudi višji zneski na položnicah

Tretjina vseh zaposlenih v domu starejših Vič-Rudnik v Ljubljani s prvim januarjem prejema minimalno plačo, nekaterim izmed njih znesek do nje doplačuje zavod, pove direktorica. Dvig minimalne plače jih stane okoli 50 tisoč dodatnih evrov na leto.''Mi se seveda strinjamo, da se plače oskrbovalcem morajo povišati, ker je to delo težko, vendar pa mora vlada, ko se s sindikati dogovarja za povišanje plač, zagotoviti tudi vir. V Skupnosti socialnih zavodov smo predlagali, naj to razliko pokrijejo iz proračuna. Ne pristajamo na rešitev, da bi šlo to na pleča uporabnika,''pove direktorica Melita Zorec . Gre za okoli 30 milijonov evrov za vse zavode v Sloveniji. Sicer bodo morali pričeti z varčevanjem, kar sicer počnejo že zdaj.''Bomo varčevali, kjer še lahko. To pa je na izobraževanju zaposlenih in pri investicijah, zelo bomo pazili tudi pri porabi energentov,''svari Zorčeva.

Skupnost socialno varstvenih zavodov ministrstvo za delo obtožuje, da so napačno izračunali vse posledice dviga minimalne plače. V Skupnosti domov zato opozarjajo: če bo ministrstvo pri svojih izračunih vztrajalo in luknje ne bo pokrilo iz proračuna, ostanejo samo še slabe rešitve. Bodisi poslovanje še več domov z izgubo, bodisi še večji padec ravni storitev za starejše ali pa dvig cen za približno 30 evrov, kar bo za oskrbovance s skromnimi pokojninami še kako visoka podražitev, česar pa država ne bo dopustila, še posebej pa ne v politično tako razgretih časih.

''Ker smo ugotovili, da dvig ne bo pokril vseh stroškov, smo se z ministrstvom dogovorili, da pripravimo naše izračune in izvedemo usklajevalni sestanek. Do njega je sicer prišlo, ampak na koncu so se odločili, da v uradnem listu objavijo svoje izračune,'' samoiniciativnost ministrstva pojasni Melita Zorec.

Vsako povišanje cen oskrbe najbolj prizadene tiste najranljivejše, medtem ko na zakon o dolgotrajni oskrbi čakamo že dolgih 17 let. ''Ne moremo se zagovarjati na to, da bo to rešilo zakon o dolgotrajni oskrbi. Rešitve je treba iskati zdaj in takoj, s tem da se novelira zdajšnjo zakonodajo. Saj se vendarle pogovarjamo o dostojanstvu starejših''meni Peter Svetina, varuh človekovih pravic.

Dvorezni meč: dvig minimalne plače hkrati zvišuje življenjske stroške

Zaposlenim na minimalni plači, ki ta mesec dobivajo prvo višjo minimalno plačo, pa grozi, da bodo na drugi strani za storitve morali odšteti več. Zaradi usklajevanja cen s stroški, kot tudi zaradi dviga minimalne plače, se vedno več občin spogleduje s podražitvijo odvoza smeti, vode in celo pogrebnin.

Med prvimi, ki ne skrivajo več, da jim dvig minimalne plače poleg nekaterih drugih stroškov poslovanja, ne znese, so mariborska javna podjetja, kljub temu, da so vsa podjetja imela kar leto dni časa, da se prilagodijo dvigu minimalnih plač. Če bodo mestni svetniki naše druge največje občine v četrtek za, lahko Mariborčani kmalu pričakujejo višje zneske na položnicah Snage, Nigrada, vodovoda, pogrebnega podjetja in tudi višje cene voženj z mestnim avtobusom.

V številkah to pomeni, da bo ena vožnja z avtobusom dražja za kar 25 odstotkov, podražila se bo tudi mesečna dijaška vozovnica, s sedanjih 16 na 18 evrov. ''Podjetja, ki opravljajo storitve varovanja, prevoza denarja in čiščenja z minimalno plačo, so že poslala pogodbe za 27 % dvig cen njihovih storitev. Zaradi dviga minimalne plače se je porušil celoten plačilni sistem,'' pove direktor mariborskega potniškega prometa Bernard Majhenič.