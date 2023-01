V Trgovinski zbornici so že decembra napovedali, da bodo maloprodajne cene v januarju poskočile. Tej napovedi je nato sledila odločitev vlade, da zameji cene mikro, malih in srednjih podjetij, zato so se v zbornici navdali z optimizmom. Menili so, da zaradi ukrepa skok cen ne bo tako bliskovit. "Žal smo se tu zmotili," je povedala predsednica Trgovinske zbornice Mariča Lah. Čeprav se je celotna skupina hrana in pijača podražila za 12 odstotkov, pa je občutena podražitev bistveno večja. Za 30–50 odstotkov so se namreč podražili tisti ključni artikli, ki jih v gospodinjstvu kupujemo dnevno.

Lahova je pojasnila še, da je trgovina zadnja v verigi, zato da se pri njih "odrazijo vsi akumulirani problemi celotne verige".

A predsednik Kmetijsko gospodarske zbornice Roman Žveglič meni, da so v tej verigi na najslabšem kmetje. "Mi ne postavljamo sami svojih odkupnih cen, ampak jih določata odkupovalec in trg," je dejal. Pojasnil je, da je res, da so cene mesa višje, a da so se tudi vhodni stroški močno dvignili. Dvignile so se cene mineralnih gnojil, krmil pa za skoraj polovico.

Agrarni ekonomist Aleš Kuhar meni, da zdaj ne moremo več govoriti o tem, da so razmere normalne. "Podražitve kažejo, da je hudič vzel šalo," je dejal. Na letni ravni namreč beležimo kar 19-odstotno rast. Kuhar sicer napoveduje velike cenovne pritiske, saj so potrošniki že v iskanju substitutov, trgovine pa se bodo lahko zaradi rasti cen obračale v tujino. Sam sicer upa, da ne bo tako, ampak da se bodo v Sloveniji nadaljevale pozitivne koalicije, ki zasledujejo nacionalni interes in podpirajo domače, nacionalne verige.