Podražitev ogrevanja še ni konec, umiritve cen pred koncem leta verjetno ne bo

V soboto se je, poleg same elektrike pri veliki večini ponudnikov, podražila tudi oskrba z elektriko, saj je pristojna agencija za dobrih 14 odstotkov dvignila omrežnino za distribucijski sistem, medtem ko omrežnina za prenosni sistem ostaja nespremenjena. To seveda pomeni višji položnico, saj celotna omrežnina v povprečju predstavljala približno tretjino vašega računa, ob manjši porabi lahko celo več. Povsem konkretno: povprečen gospodinjski odjemalec z letno porabo 3.500 kilovatov bo mesečno plačal 1,88 evra več oziroma dobrih 22 evrov na leto. Še bolj bo to občutilo gospodarstvo - manjši industrijski odjemalec, ki recimo porabi 50 megavatov, bo letno plačal dodatnih skoraj 500 evrov.