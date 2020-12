Področje otrok s čustvenimi težavami odslej urejeno celostno

Zakon bo omogočil oblikovanje strokovnih centrov, ob tem pa bodo obstoječi strokovni in drugi vzgojni zavodi obdržali samostojen status. Strokovni centri bodo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami omogočili možnost hitrejše pomoči kot so je bili deležni doslej. V njih jim bodo še naprej na voljo namestitve, obenem pa jim bodo nudili podporo tudi po odpustu iz institucionalne namestitve. Bistvena novost je tudi vzpostavitev preventivne službe oziroma mobilnih timov, ki bodo vzpostavljeni postopoma in glede na potrebe.

Zakon predvideva vzpostavitev štirih strokovnih centrov. Ti bodo strokovno podporo nudili tudi vrtcem in šolam pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, prav tako pa staršem, zakonitim zastopnikom ali rejnikom. Preventivno dejavnost bodo izvajali v obliki nudenja in izvajanja pomoči otrokom, ki so vključeni v vrtce in šole. Z otroki in mladostniki, ki bodo nameščeni pri njih, bodo izvajali različne oblike in metode dela.