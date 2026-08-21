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Slovenija

Podrta drevesa, zaliti podvozi in dva požara. Nevarnosti še ni konec

Ljubljana, 21. 08. 2026 06.41 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
U.Z.
Škoda v Gorenji vasi

Močno neurje, ki je prešlo Slovenijo, je prineslo močan veter in nalive, zaradi katerih so gasilci do jutra zabeležili 51 intervencij. Največ težav je bilo v osrednji Sloveniji zaradi poplavljenih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Podolševi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. Čeprav so se razmere do jutra umirile, pa meteorologi za danes znova napovedujejo možnost močnih nalivov in celo toče. Za celotno državo je izdano oranžno opozorilo.

V četrtek po 22. uri je iz severne Italije območje med Novo Gorico in Posočjem dosegel močnejši nevihtni sistem. Del države je z zahoda zajelo neurje, ki je prineslo močnejše nalive, močnejše sunke vetra z dežjem in vetrom.

Preberi še Nevihtne celice čez državo

Po doslej zbranih podatkih so na Centru za obveščanje RS Uprave za zaščito in reševanje zabeležili skupaj 51 dogodkov, največ na območjih regijskih centrov za obveščanje Ljubljana (28), Celje (13), Kranj (7), Trbovlje (2) in Koper (1).

Poročajo o podrtih drevesih, električnih drogovih, odkritih strehah, poplavljenih kleteh ... V Podolševi v občini Solčava je zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje.

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Gasilci šestih poklicnih in 36 prostovoljnih gasilskih enot so iz kleti objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana ali odkrita ostrešja objektov, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanjske hiše zaradi udara strele. V Ljubljani je meteorna voda znova poplavila dva podvoza.

Regijski center za obveščanje Kranj je na samodejni postaji Tolmin–Volče med 21.30 in 22.00 izmeril sunek vetra 92 km/h. Med 22.30 in 23.00 so na samodejni postaji Vodice izmerili 36,37 mm padavin.

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Nevihte so se pojavljale tudi drugod na Primorskem ter ob Obali in nad zahodno Istro.

Nevihtni sistem se je pomikal proti vzhodu. Do jutranjih ur so predvsem na zahodu države še nastajala krajevna neurja, proti jutru so se razmere umirile.

Oranžno opozorilo za celo državo

A nevarnost še ni minila. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče. Za celotno Slovenijo je še vedno izdano oranžno opozorilo, opozarjajo vremenoslovci. 

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija.

Zaradi močnejših neviht je oranžno opozorilo izdano za vso državo.
Zaradi močnejših neviht je oranžno opozorilo izdano za vso državo.
FOTO: Arso

Ponoči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 C.

V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.

Na Primorskem zmanjšana požarna ogroženost

Se bo pa zaradi padavin danes na Primorskem po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, za katero je bilo do zdaj izdano rdeče vremensko opozorilo.

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trac
21. 08. 2026 08.00
Na podvozu na Dunajski je bila še zjutraj kolesarska popolnoma pod vodo. Obnova, kdo to nadzira?
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+1
1 0
ptuj.si
21. 08. 2026 08.02
Zokija ljubljanskega I. vprašaj.
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