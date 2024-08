Podtalni gozdni požar na Komarči se je ponovno razvil

Potem ko so gorski reševalci opazili, da se je požar zopet razvil, so ob pomoči gasilcev začeli ponovno gasiti, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Požar je po navedbah Medje pod nadzorom, a opozarja, da bi se lahko podtalni požar še razvil v prihodnjih dneh, dokler ne zapadejo obsežnejše padavine.

"Obetala se je lepa, žarovsko obarvana nedelja. Poletje gre pač h koncu in vsak lep dan je smiselno izkoristiti. Zjutraj je bil sicer na sporedu pregled požarišča na Komarči. Nanj nas je sicer večina že verjetno pozabila, kmalu pa nas je z "veselo" novico nanj spomnil operater drona. Z roba požarišča se je namreč ponovno kadilo," so o današnji intervenciji zapisali pri Gorski reševalni službi Bohinj. Za pomoč so zaprosili helikopter, ki je tudi pet gorskih reševalcev in štiri gasilce prepeljal bližje požara. Na terenu so pomagali pri čiščenju in robove dodatno namočili, so še zapisali.

Požar naj bi zanetila strela

Požar naj bi prejšnji teden zanetila strela, saj so med gašenjem našli drevo s sledmi, značilnimi za udar strele. Takrat so z dronom preverili teren, ko so mimoidoči na relaciji Črno jezero–Komna zaznali vonj po dimu. Pobočje Komarče so dvakrat temeljito pregledali, a sledi o požaru niso zaznali.

Ta torek pa so naključni pohodniki ponovno zaznali dim. Termovizijska kamera na dronu je pokazala veliko anomalijo, zato so pristojni začeli gasiti. V sredo zjutraj je pregled požarišča pokazal, da požar še ni pogašen in se širi, zato so nadaljevali z gašenjem.