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Slovenija

Podvajanje plačil v domovih za starejše: zagovornik ugotovil kršitev

Ljubljana, 24. 09. 2026 08.55 pred 43 minutami 2 min branja 3

Avtor:
D.L.
Dom starejših občanov

Paru, ki biva v nadstandardni sobi, so v domu za starejše zaračunavali 30 odstotkov dodatka. In to vsakemu od njiju, čeprav se dodatek nanaša na bivalno enoto, ki si jo delita. Poleg tega bi – glede na specifikacije na računu – smeli zaračunavati največ petodstotni dodatek oziroma vsakemu 2,5 odstotka.

Starejši par
Starejši par
FOTO: Shutterstock

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila pobudnica, ki se ni strinjala z načinom zaračunavanja doplačila za starša, ki si v domu starejših občanov delita dvoposteljno sobo.

"Pobudnica je predložila dva računa, iz katerih izhaja, da je vsakemu od staršev, ki bivata v skupni dvoposteljni sobi, zaračunano doplačilo za dvoposteljno sobo, večjo od standardne, v višini 30 odstotkov cene dolgotrajne oskrbe v dvoposteljni sobi," je pojasnil zagovornik.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen nastanitve in prehrane pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe v instituciji za nadstandardno veliko sobo, ki je za več kot 20 odstotkov večja od predpisanih standardov in normativov, omogoča zvišanje cene za pet odstotkov, zvišanje za 30 odstotkov pa je upravičeno le v primeru, da starostnik biva v apartmaju ali garsonjeri s kuhinjo.

Prav na to so se sklicevali v domu starejših občanov (DSO). Trdili so, da se doplačilo v višini 30 odstotkov ne nanaša zgolj na povečano površino bivalnega prostora, temveč na nadstandardno kategorijo nastanitve, ki poleg osnovnega bivalnega prostora vključuje tudi lastno kopalnico, mini kuhinjo, shrambo, teraso in klimo.

Zagovornik je nato za pojasnila zaprosil nekdanje ministrstvo za solidarno prihodnost, kjer so odgovorili, da je odločilno, ali bivalna enota omogoča samostojno bivanje kot sklenjena celota. "Kuhinjska niša še ne pomeni, da je to apartma ali garsonjera. Da bi se prostor štel za apartma ali garsonjero, mora biti kuhinja urejena tako, da dejansko omogoča pripravo hrane. Če kuhinjska niša tega ne omogoča, prostora ni mogoče obravnavati kot apartma ali garsonjero," so pojasnili.

Ob tem zagovornik poudarja, da se dodatek nanaša na uporabo bivalne enote, zato ni dopustno, da se ga zaračunava vsakemu stanovalcu posebej. "Obračun polnega dodatka vsakemu uporabniku posebej bi namreč pomenil večkratno zaračunavanje iste storitve," je podčrtal.

Izvajalec mora tudi jasno navesti, iz katerega razloga se dodatek zaračuna (apartma ali garsonjera), je še opozoril. V našem primeru je bilo na računu navedeno, da gre za bivanje v sobi, ki je večja od standardne, to pa po mnenju zagovornika dopušča zgolj zaračunavanje dodatka v višini pet odstotkov za sobo, ki je za več kot 20 odstotkov večja od predpisanih standardov in normativov, torej vsakemu od uporabnikov po le 2,5 odstotka.

"Tudi če bi prostori, v katerih bivata pobudničina starša, izpolnjevali pogoje za opredelitev kot apartma ali garsonjera s kuhinjo in bi bilo to na računu ustrezno opredeljeno, Pravilnik dopušča povečanje osnovne cene za največ 15 odstotkov na uporabnika," je zaključil.

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KOMENTARJI3

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bratumil
24. 09. 2026 10.16
glede na zadnji stavek, bi lahko bilo 30%, če sta uporabnika 2.
Odgovori
0 0
galeon
24. 09. 2026 09.51
Seveda vsi goljufajo na račun našega denarja. Zapret vse, ker to delalo namerno.
Odgovori
+3
3 0
96bimBo
24. 09. 2026 09.45
Senecura?
Odgovori
0 0
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