Podvig, kot ga še ni bilo: na vrh Triglava se bo povzpela godba

Pihalni orkester Zarja je že izbral pesmi, ki bodo zadonele, težja odločitev pa bo, kdo izmed kar stotih članov tega orkestra bo med izbrano petdeseterico, ki se bo povzpela na streho Slovenije.Franc Krevzel, vodja zasedbe, je povedal, da je starostna struktura njihovega orkestra zelo raznolika – najmlajši člani so stari 10 let, najstarejši pa tam okoli 70. Pri mladih se je porodila ideja, da bi se povzpeli na Triglav, zato se je Krevzel pozanimal, če se je tega podviga že kdo kdaj lotil. Potem so šli takoj "v akcijo" in prosili za dovoljenje države. "Prepričan sem, da ljudje radi slišijo take domovinske pesmi in druge spevne melodije, ki gredo rade za uho," je še dodal Krevzel.

Dirigent Miran Šumečnik je povedal, da bodo s Triglava donele same vesele pesmi, in to že po poti. "Mislim, da ne bomo zdržali do vrha, in bomo že na poti zaigrali kakšno skladbo – seveda veselo, domoljubno. Na vrhu pa zagotovo Slovenci ali pa Avsenikova Slovenija, od kod lepote tvoje," je z nasmeškom izdal Šumečnik.