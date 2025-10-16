Svetli način
Podvig za knjigo rekordov: 42 kilometrov, harmonika, 100 skladb

Ljubljana, 16. 10. 2025 20.48 | Posodobljeno pred 15 minutami

Tanja Volmut
37-letni Anže Zavrl iz skupine Gadi je na letošnji največji tekaški prireditvi pri nas – Ljubljanskem maratonu – napovedal edinstven podvig za Guinnessovo knjigo rekordov. Med tekom mora imeti harmoniko ves čas na sebi in nanjo tudi igrati. Predvideva, da bi 42 kilometrov lahko pretekel v štirih urah in pol. In če mu uspe, se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najhitreje pretečeni maraton s harmoniko.

Anion6anion
16. 10. 2025 21.00
Še en butast rekord
