Podvig za knjigo rekordov: 42 kilometrov, harmonika, 100 skladb

37-letni Anže Zavrl iz skupine Gadi je na letošnji največji tekaški prireditvi pri nas – Ljubljanskem maratonu – napovedal edinstven podvig za Guinnessovo knjigo rekordov. Med tekom mora imeti harmoniko ves čas na sebi in nanjo tudi igrati. Predvideva, da bi 42 kilometrov lahko pretekel v štirih urah in pol. In če mu uspe, se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najhitreje pretečeni maraton s harmoniko.