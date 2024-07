Podvoz na Dunajski cesti spet prevozen

Dunajska cesta je bila na omenjenem odseku tik pred vstopom v središče prestolnice od 27. junija popolnoma zaprta, kar je kljub napovedim in opozorilom sprva povzročilo kar nekaj zastojev in slabe volje med vozniki.

V dneh popolnega zaprtja so porušili severni del obstoječega železniškega nadvoza, medtem ko so južni del porušili že v začetku leta, ko so prav tako uvedli štiridnevno popolno zaporo te ljubljanske vpadnice med Vilharjevo cesto in Trgom OF.