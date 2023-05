Podvoza v Škofljici še ne bo. Gradnja naj bi stekla leta 2025

Istočasno z načrtovanjem podvoza pod železniško progo v Škofljici že nekaj časa tečejo tudi priprave za nadgradnjo same železniške proge med Ljubljano in Ivančno Gorico ter nato naprej proti Novemu mestu in Metliki. Načrt je, da bi omenjena proga postala dvotirna.

Na srečanju navzoči predstavniki ministrstev so se s tovrstnim razmišljanjem strinjali in zagotovili, da iščejo rešitve tudi v tej smeri.

Za gradnjo podvoza po njegovih besedah trenutno potekajo odkupi zemljišč, porušeni so bili nekateri objekti. Zbranim na srečanju, ki so izražali pomisleke o tem, da bo gradnja povzročila dodatne prometne zastoje, je zagotovil, da je ob gradbišču za čas gradnje podvoza predvidena nadomestna cesta.

Da bi lahko z gradnjo začeli leta 2025 in jo končali v enem letu ob predpostavki, da bo zanjo dovolj sredstev, je na petkovem srečanju predstavnikov več ministrstev z župani občin, ki ležijo ob načrtovani 3a razvojni osi in širše, povedal direktor direkcije za infrastrukturo Bojan Tičar .

Po besedah Jožeta Novaka z direkcije za infrastrukturo in vodje projekta nadgradnje v prvi fazi načrtujejo uvedbo dvotirnosti na delu od Ljubljane do Ivančne Gorice. Za to trenutno potekajo študije variant. Državni prostorski načrt naj bi sprejeli do leta 2025, graditi pa začeli leta 2027. Gradnja naj bi trajala tri do štiri leta.

"Potovanje bo po nadgradnji dvakrat hitrejše. Od Ivančne Gorice do glavne železniške postaje v Ljubljani bo vlak potreboval 25 minut, od Grosupljega 15 in od Škofljice sedem minut," je povedal. V načrtu je tudi, da bi vlaki iz vseh smeri v prometnih konicah na glavno železniško postajo v Ljubljano prihajali na 15 minut, kar bi omogočilo, da bi ljudje za dostop v Ljubljano raje uporabljali vlak kot avtomobil, je dodal.