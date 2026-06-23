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Slovenija

Po 2,5-milijonski sanaciji podvoz pod vodo: kaj odgovarja ljubljanska občina?

Ljubljana, 23. 06. 2026 11.36 pred 40 minutami 3 min branja 30

Avtor:
Anja Kralj
Poplavljen podvoz v Ljubljani.

Sobotno neurje je odplavilo obljube o tem, da so težave s podvozom na Dunajski cesti v Ljubljani z nedavno prenovo končane. Ob prvem večjem neurju je bil podvoz pod vodo, poleg njega pa sta znova 'plavala' tudi podvoza na Celovški cesti v Tivoliju in na Šmartinski cesti. Kako to pojasnjujejo na Mestni občini Ljubljana?

To so sobotni prizori iz prestolnice. Podvozi pod vodo, skupaj z njimi pa tudi avtomobili, ki so ostali ujeti v meteorni vodi. Mimoidoči in reševalci so priskočili na pomoč voznikom, ki so obstali sredi poplave. Pod vodo so bili predori v Tivoliju, na Šmartinski cesti, pa tudi sveže sanirani podvoz na Dunajski cesti. Najbolj preseneča prav to, da je bil ob prvem večjem neurju zalit in neprevozen ta podvoz, ki so ga prenovili pred slabim letom, s čimer naj bi rešili to problematiko. Projekt odvodnjavanja v vrednosti 2,5 milijona evrov naj bi preprečil težave s poplavljanjem, a očitno ni zdržal takšne količine padavin.

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Kaj pravijo na Mestni občini Ljubljana?

Kot izpostavljajo na MOL, je bilo sobotno neurje zelo intenzivno in spet je v kratkem času padla izjemno velika količina dežja. Podvozi so ob takšnih dogodkih med najbolj izpostavljenimi točkami, ker predstavljajo poglobitve v prostoru, kamor se steka voda z okoliških površin. To velja tudi za podvoz na Dunajski cesti, ki je bil saniran skladno s strokovnimi zahtevami. Količina vode, ki je v zelo kratkem času pritekla v sistem, je bila preprosto prevelika, da bi jo bilo mogoče takoj odvesti: "Sistem prečrpavanja ni zmogel take količine vode odvesti v ponikalnico. Ob intenzivnih nalivih namreč prihaja do močnih obremenitev celotnega sistema odvodnjavanja, zato voda zastaja, dokler se razmere ne umirijo in se lahko postopoma odvede," so odgovorili.

Nekoliko drugačna je situacija na Celovški cesti, kjer je z Rožnika na cesto prineslo tudi večje količine blata in drugih nanosov, kar je dodatno otežilo odtekanje vode, razlagajo na MOL: "Tukaj sicer izvajamo sanacijo gozdne poti in vgradnjo padavinske kanalizacije, ki bo že v gozdu razbremenjevala na območje ponikovanja. S tem želimo zadržati čim večji del udarnega vala nalivov in zmanjšati preobremenjenost kanalizacije, zaradi katere je večkrat poplavljen podvoz Celovške ceste pod železnico. V spodnjem delu poti je predvidena tudi rušitev obstoječega vozišča, izvedba novega ustroja in utrditev površine ter sanacija padavinske kanalizacije."

Je pa sistem odvajanja vode dobro deloval na Zaloški cesti, so poudarili. Kot dodajajo, stanje na terenu seveda spremljajo in že izvajajo ukrepe za izboljšanje odvajanja in zadrževanja padavinskih voda ter prilagajanje infrastrukture podnebnim spremembam: "Med možnostmi za dodatno varnost preverjamo tudi namestitev semaforjev, ki bi voznike ob morebitnih zalitjih podvozov opozorili, naj ne zapeljejo v vodo. Ob tem pa velja poudariti, da se infrastruktura načrtuje na podlagi predpisanih padavinskih obremenitev, vendar vse pogostejši in intenzivnejši vremenski dogodki predstavljajo vse večji izziv za sisteme odvodnjavanja. Tako so bili ob zadnjem neurju zaliti tudi nekateri podhodi in območja, kjer podobnih težav doslej ni bilo."

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KOMENTARJI30

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Smuuki
23. 06. 2026 12.17
Vsa na novo zgrajena infra struktura se gradi za 50 in več let v naprej. Predimenzionirati moraš pretočnost za nekajkratni faktor v nosilnosti, pretočnosti, potresni varnosti. Samo tako lahko z objektom kljubuješ povečanju prometa, večjemu dežju. Itak se v ljubljani s tem nihče ne ukvarja. Ves časovni domet je mandat ali dva potem se pa drugi ukvarjajo s težavami. Enako je z železniško postajo, avtobusno postajo. Že danes vemo da bo čez 10 let premajhna. Po jankovičevo kot vse do sedaj. Kvantiteta narekuje odločitev ne kvaliteta. Lako čemo po njegovo
Odgovori
0 0
a res1
23. 06. 2026 12.15
Ta, ki je delal projekt je kriv. Kaj tu ni jasno? Pa dobro bi bilo vedeti koliko je pokasiral.
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+1
1 0
EU Dig. Cenzura
23. 06. 2026 12.15
Ja dokler ne no narod vstal in odtranil pa zaprl te ljudi mogoce se kaj hujsega, NE BO SPREMEMBE. Samo revolucija bo naredila sprmemebo. Ne vem zakaj narod nic ne zanima pa iz leta v leto je VSE in POVSOD slabse! Koliko slabse koea biti da no narod vstal in stopil skupaj?
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+1
1 0
jutri_pa_res
23. 06. 2026 12.14
Če je od sanacije manj kot leto, mora občina uveljavljati reklamacijo. Se pravi, ali izvajalec popravi svoj škart ali pa 'daj mi Micke pejneze nazaj'...
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+2
2 0
Minifa
23. 06. 2026 12.11
Če stroka ne zna, če ti z doktorati, magisteriji, diplomami, podkupninami, Krajami, 10 % in ANEKSI ne znajo naj se zgledujejo po KOLIŠČARJIH..oni niso imeli naštetega imeli so pa zdravo kmečko pamet..,ki več velja kot vso doktorati sveta..
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+5
5 0
Minifa
23. 06. 2026 12.15
Drugače pa obstajajo ČRPALKE ( TAUH PUMPE ) ki zmorejo črpati ,kubične metre na minuto blatom in peskom vred...)) Tega pa v LLUBLJANI ne vedo..strokovnjaki pa zato še niso slišali..
Odgovori
0 0
AMZS
23. 06. 2026 12.11
V tej sanaciji pa ni blo samo 10% provizije;)
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+5
5 0
don_ludvik
23. 06. 2026 12.10
Nekdo spet pobral denar uredil nič sami izgovori to ter drugo je odpovedalo ko so izvajali dela ali sploh so delili si davkoplačevalski denar se smejali mi smo se ve kaj so ne
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+4
4 0
alesssss
23. 06. 2026 12.09
Niso računali na dež, jih je presenetil,...
Odgovori
+7
7 0
SAME KLOBASE
23. 06. 2026 12.06
Ja Zoki je preveč pobasal zase pa ni narejeno kot bi naj bilo
Odgovori
+11
11 0
devlon
23. 06. 2026 12.04
glavno, da se hoteli delajo, da bo za luksuz. boli ga briga, če se folk utaplja
Odgovori
+7
7 0
omega _v6
23. 06. 2026 12.04
Ne računate dobro ni bilo 2.5 miljona za podvoz ampak mogoče 50 % tega saj ostalo Jankovičevi spravijo v lastne žepe!!
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+11
11 0
Fery Zaka
23. 06. 2026 12.04
Všeč mi je, da se lotijo sanacije, ker imajo problem z vodo in jo opravijo tako, da imajo še vedno problem z vodo. Zelo uspešno potrošeni milijoni evrov.
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+10
10 0
mmickica
23. 06. 2026 12.02
10% je bilo očitno premalo.😅
Odgovori
+11
11 0
gebo 1
23. 06. 2026 11.58
10% de
Odgovori
+12
12 0
Aleksei Kaar
23. 06. 2026 11.58
Pod vodo so bili predori v Tivoliju, na Šmartinski cesti, pa tudi sveže sanirani podvoz na Dunajski cesti. Predori, resno? A preberete za seboj, kaj pišete?
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+7
7 0
Smuuki
23. 06. 2026 11.56
Gredo v investicijo, naredijo " rešitev" ki ne vsebuje faktorja varnosti. To je zločin, to je prevara. Faktor varnosti vsebuje vsaka embalaža, vsaka nosilnost prikolice, vsaka nosilnost kamiona, avtobusa, avta. Podvoz pa ne? To so res amaterji ali pa goljufi. Jih bo kdo povprašal po odgovornosti?
Odgovori
+6
8 2
lakala28
23. 06. 2026 12.00
kakšen faktor varnosti neki? Ko je padavin preveč, jih je enostavno preveč. Temu so včasih rekli stoletne vode.
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
23. 06. 2026 12.03
A so vsak teden stoletne vode?
Odgovori
+1
1 0
Fery Zaka
23. 06. 2026 12.06
Če imaš vsako leto, večkrat na leto, isti problem, bi se temu težko reklo stoletne vode. Ker naj bi to pomenilo dogodek ki se zgodi enkrat na 100 let.
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+2
2 0
Smuuki
23. 06. 2026 12.07
Po kmečko ti razložim. Če planiraš padavine max 100 l na uro mora biti odvodnavanje sposobno odvesti 300 l. Faktor varnosti 3. Embalaža to vedno vsebuje
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+3
3 0
Masterbater
23. 06. 2026 11.56
Jah, to je zmanjkalo tistih 10% ali več, ki jih nekdo pobaše v svoj žep...
Odgovori
+0
2 2
lakala28
23. 06. 2026 12.02
Za 10% vlada prevarantov niti obrvi ne dvigne.
Odgovori
-1
0 1
Patriot79
23. 06. 2026 11.54
10% je bilo premalo😂😂
Odgovori
+2
4 2
JOSEPH HAYDN
23. 06. 2026 11.53
"Ljubljana najlepše mesto de" verjetno je odgovor nekaj takega
Odgovori
+4
6 2
zdravkob
23. 06. 2026 11.48
Ali sploh obstaja tehnologija, ki bi to preprečila? Stalno teženje prav po slovensko, kjer nihče ne pove kaj bi on naredil, pljuva pa na vso moč. Kako bi vi to popravili?
Odgovori
-1
4 5
Patriot79
23. 06. 2026 11.56
Enostavno, že koliščarji na Barju so vedeli, da je treba graditi navzgor( NAVZGOR) ne pa v in pod zemljo...tam je voda...čisto enostavno
Odgovori
+3
5 2
stanley
23. 06. 2026 12.01
Saj so napisali, ds so na novo naredili črpalno postajo, ki bi v takih primerih črpala vodo iz podvoza. Očitno ni delovalo.
Odgovori
0 0
Smuuki
23. 06. 2026 12.05
Nadvoz je zrajna rešitev in nič drugega. Na barju podvoz je v naprej znano da bo poplavljalo. Nadvoz je pa dražji od podvoza. Ni samo kritiziranje vemo kako se to trajno reši
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+1
2 1
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