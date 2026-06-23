Po 2,5-milijonski sanaciji podvoz pod vodo: kaj odgovarja ljubljanska občina?

To so sobotni prizori iz prestolnice. Podvozi pod vodo, skupaj z njimi pa tudi avtomobili, ki so ostali ujeti v meteorni vodi. Mimoidoči in reševalci so priskočili na pomoč voznikom, ki so obstali sredi poplave. Pod vodo so bili predori v Tivoliju, na Šmartinski cesti, pa tudi sveže sanirani podvoz na Dunajski cesti. Najbolj preseneča prav to, da je bil ob prvem večjem neurju zalit in neprevozen ta podvoz, ki so ga prenovili pred slabim letom, s čimer naj bi rešili to problematiko. Projekt odvodnjavanja v vrednosti 2,5 milijona evrov naj bi preprečil težave s poplavljanjem, a očitno ni zdržal takšne količine padavin.

Kot izpostavljajo na MOL, je bilo sobotno neurje zelo intenzivno in spet je v kratkem času padla izjemno velika količina dežja. Podvozi so ob takšnih dogodkih med najbolj izpostavljenimi točkami, ker predstavljajo poglobitve v prostoru, kamor se steka voda z okoliških površin. To velja tudi za podvoz na Dunajski cesti, ki je bil saniran skladno s strokovnimi zahtevami. Količina vode, ki je v zelo kratkem času pritekla v sistem, je bila preprosto prevelika, da bi jo bilo mogoče takoj odvesti: "Sistem prečrpavanja ni zmogel take količine vode odvesti v ponikalnico. Ob intenzivnih nalivih namreč prihaja do močnih obremenitev celotnega sistema odvodnjavanja, zato voda zastaja, dokler se razmere ne umirijo in se lahko postopoma odvede," so odgovorili.

Nekoliko drugačna je situacija na Celovški cesti, kjer je z Rožnika na cesto prineslo tudi večje količine blata in drugih nanosov, kar je dodatno otežilo odtekanje vode, razlagajo na MOL: "Tukaj sicer izvajamo sanacijo gozdne poti in vgradnjo padavinske kanalizacije, ki bo že v gozdu razbremenjevala na območje ponikovanja. S tem želimo zadržati čim večji del udarnega vala nalivov in zmanjšati preobremenjenost kanalizacije, zaradi katere je večkrat poplavljen podvoz Celovške ceste pod železnico. V spodnjem delu poti je predvidena tudi rušitev obstoječega vozišča, izvedba novega ustroja in utrditev površine ter sanacija padavinske kanalizacije."

Je pa sistem odvajanja vode dobro deloval na Zaloški cesti, so poudarili. Kot dodajajo, stanje na terenu seveda spremljajo in že izvajajo ukrepe za izboljšanje odvajanja in zadrževanja padavinskih voda ter prilagajanje infrastrukture podnebnim spremembam: "Med možnostmi za dodatno varnost preverjamo tudi namestitev semaforjev, ki bi voznike ob morebitnih zalitjih podvozov opozorili, naj ne zapeljejo v vodo. Ob tem pa velja poudariti, da se infrastruktura načrtuje na podlagi predpisanih padavinskih obremenitev, vendar vse pogostejši in intenzivnejši vremenski dogodki predstavljajo vse večji izziv za sisteme odvodnjavanja. Tako so bili ob zadnjem neurju zaliti tudi nekateri podhodi in območja, kjer podobnih težav doslej ni bilo."