Podzemlje Pece spet odpira vrata, kopališče v Vodnem parku Radlje zaprto

Že samo čiščenje in nato polnjenje bazena s podtalnico ter vzpostavljanje sistema z naravnim čiščenjem bi po Kuzmičevih pojasnilih trajalo nekaj tednov, hkrati pa je uničena tudi strojna oprema, poškodovani so filtri in ostala infrastruktura. Ne le za upravljavca, velika škoda zaradi tega nastaja tudi v turizmu v občini, ki sloni prav na vodnem parku. Sama občina Radlje ob Dravi sicer v ujmi 4. avgusta ni utrpela zelo hudih posledic.

Kuzmič ocenjuje, da bo škoda velika, ocenili jo bodo lahko po sezoni. Poleg tiste na strojnici bo škoda posebej velika zaradi izpada prometa. Poleg dnevnih veliko gostov v glamping hiške in kamp pride prav zaradi bazena. A ker je ta zaprt, so se takoj začele vrstiti odpovedi tujih gostov, pa tudi tistih iz Slovenije. Medtem lokal ob bazenu obratuje.

"Prvi del sezone nam vreme ni bilo ravno naklonjeno, zdaj, ko so temperature končno bolj poletne, pa smo morali kopališče za letos zapreti," je dejal upravljavec gostinsko-kopalnega kompleksa v Vodnem parku Radlje Tadej Kuzmič . Narasle meteorne vode so ta naravni bazen, umeščen v bližino reke Drave, v katerem kopalno vodo čistijo s pomočjo rastlin in mikroorganizmov, 4. avgusta popolnoma zalile, v bazen, strojnico, sanitarije in okolico pa je nanosilo veliko mulja. Narasla voda je prizanesla le tamkajšnjim glamping hiškam.

Več sreče v muzejskem rudniku Podzemlje Peca

Več sreče kot Vodni park Radlje so imeli v muzejskem rudniku Podzemlje Peca s sedežem v Mežici, čeprav je prav v Mežiški dolini škoda na Koroškem po ujmi največja. Muzejski rudnik večje neposredne škode ni utrpel, povišana je bila le gladina vode v rovih, kjer omogočajo oglede s kajaki. Na normalno raven se je spustila šele v sredo.

Sicer je bil rudnik zadnja dva tedna zaprt tudi zaradi omejenih prometnih dostopov do Mežice in Črne. S petkom ga znova odpirajo, a še ne za kolesarje, saj je vhod v rudnik, namenjen kolesarjem, na območju črnjanske občine in je še vedno zasut, je povedala direktorica rudnika Darja Komar. Odpirajo pa ga za klasične oglede in oglede s kajaki.

Bo pa škoda precejšnja predvsem zaradi izpada obiska. "Avgust je naš najbolj obiskani mesec. Ponavadi v avgustu pri nas pozdravimo več kot 3000 obiskovalcev. Tako da ta dva tedna, ko smo bili zaprti, za nas pomenita ogromno izgubo dohodka," je ocenila Komarjeva.

V avgustu imajo največ povpraševanja po ogledih s kajaki – zapolnijo tudi tri termine dnevno. Prav tako dva termina dnevno zapolnijo za kolesarjenje. V teh dneh posamezniki in skupine že kličejo za oglede rudnika, tako da direktorica upa, da bodo lahko dvotedenski izpad vsaj deloma nadomestili.

Zaradi zemeljskega plazu pa ostaja zaprta Snežna jama na Raduhi, ki je najvišje ležeča turistična jama v Sloveniji; je tudi med najvišje ležečimi v Evropi. Upravljavec jame je Jamarski klub Črni galeb Prebold, na spletni strani z informacijami o jami pa piše, da je nedavno močno deževje sprožilo plaz in poškodovalo tla udornice in vhod, zato ostaja za obiskovalce do nadaljnjega zaprta. Sanacije nastale škode se bodo lahko lotili, ko se bodo razmere v Zgornji Savinjski dolini stabilizirale in bodo ceste znova prevozne, so dodali.