Podzemni hodniki ljubljanskega UKC in dokumenti o zadnjih mesecih maršala Tita

Pod ljubljanskim univerzitetnim kliničnim centrom se skrivajo podzemni hodniki, ki so bili do danes skriti očem javnosti. Do tja vodijo masivna železna vrata, za katera so paciente zadnjič premestili med zračnimi napadi med osamosvojitveno vojno. V eni od sob so našli trezor z mapo papirjev, ki pričajo o zadnjih mesecih življenja Josipa Broza Tita, predvsem o luksuzu, ki si ga je privoščil on in njegovo osebje.

V mesecu dni so recimo pojedli – oziroma vsaj plačali – sto kilogramov svinjskega mesa, 31 kilogramov baby beefa, 18 kilogramov budžole, več kot 15 kilogramov pršuta in 90 kilogramov konzervirane šunke. Zdi se, da so bili tudi žejni: mesečno so spili kar 91 steklenic viskija, 20 steklenic ruma, 11 steklenic vodke ter kar 100 litrov vina.

Rečeno je bilo, da je vsa dokumentacija, ki je bila povezana z zdravljenjem Tita, pristala v Beogradu, a očitno je vsaj en delček vsega ostal v Ljubljani, nedotaknjen skoraj 40 let. Najdba je navdušila tudi zgodovinarje. Višja kustosinja iz Muzeja novejše zgodovine Nataša Strlič je dejala: "Meni osebno kot nekemu zgodovinarju se to zdi krasno, da se tudi po toliko časa še vedno najde določena dokumentacija."