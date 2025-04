Podžupanja aktivno sodelovala na razpisu, sredstva prejela njena snaha

"Iz zapisnika sicer izhaja, da se je Monika Ravnik iz postopka formalno izločila, a ostala dokumentacija dokazuje njeno aktivno vlogo in sodelovanje pri odločanju o podeljevanju sredstev (glasovanje za dodelitev sredstev, podpisovanje dokumentov)," so zapisali na KPK.

Na komisiji poudarjajo, da se mora uradna oseba tudi dejansko in v celoti izločiti iz odločanja oz. vplivanja na obravnavo konkretnih zadev. Ker Ravnikova tega ni storila in o tem ni obvestila župana, je kršila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). KPK ji je izrekla opomin in globo.

"Zasebni interes uradne osebe (v tem primeru pridobitev nepremoženjske in premoženjske koristi njene snahe) se je v konkretnem primeru prepletal z opravljanjem javne funkcije podžupanje, kar krni integriteto in zaupanje v javne institucije. Zato komisija znova poudarja, da je dosledno izogibanje nastanku nasprotja interesov ključno za delovanje pravne države, zaupanje v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi," so dodali v pojasnilu.