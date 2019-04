Podžupanjo Litije pri neplačevanju vode bolj skrbi uhajanje dokumentov

V Kresnicah pri Litiji prebivalci sedmih novogradenj že več let ne plačujejo vode, tako kot jo morajo ostali občani. Namesto tega so na črno priključeni na vodovod, med njimi je tudi direktorica litijske občinske uprave Meta Ponebšek .

Višina teh zneskov ni majhna, saj poraba vode za štiričlansko družino lahko znese tudi več kot 40 evrov na mesec. To kot kaže podžupanje litijske občine Lijane Lovše ne moti toliko kot uhajanje dokumentov iz hiše brez vednosti odgovornih. Sodelavcem je v dopisu med drugim zapisala: "Bistvo dobrega kolektiva, ki ga sestavljamo posamezniki, ki skupaj preživimo večino svojega časa, je, da si zaupamo, da sodelujemo in pomagamo drug drugemi - smo kolegialni, še lepše tovariški."

Prva opozorila glede vode segajo že v leto 2009, ko je komunalo po pregledu hidranta na to opozoril gasilec. Leto dni kasneje je na občino prišel tudi dopis s komunale, vsaj enkrat, leta 2017, je na občino pisal tudi mož občinske direktorice. Litijski občinski svetnik in nekdanji dolgoletni direktor komunale Rudi Kozlevčar pa: "Mislim, da se vsi skupaj slepijo pri tem problemu, ki ga že vrsto let vsi poznajo."

Kozlevčar to komentira z besedami, da bi človek pričakoval, da bo ustrezno ukrepala in zadevo prijavila ustreznim organom pregona in inšpekcijskim službam, "je pa enostavno poskušala ustrahovati svoje ljudi, kot da bi bila to privatna občina". Župan Rokavec Lovšetovo brani, češ, da je kontekst njenega pisma drugačen – da gre za "fer poslovanje" znotraj same občinske uprave.

Kontaktirali smo seveda tudi podžupanjo za pojasnila, a v dveh dneh ni odgovorila na novinarska vprašanja.