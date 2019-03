Poezija: 'Pričevalka o univerzalnosti človeškega'

Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je ob letošnjem prazniku poezije zapisala, da ta literarna zvrst prestavlja edinstveno umetnost, ki nas opominja na izjemno raznolikost jezikov in kultur: "Poezija je prostor srečevanj med individualnim in svetom. Je uvod v raznolikost, dialog in mir. Je pričevalka o univerzalnosti človeškega."

Predsednica Društva slovenskih pisateljev (DSP) Aksinja Kermauner pa je v slovenski poslanici povzela verz Srečka Kosovela, čigar 115. obletnica rojstva je minila v ponedeljek: "Ta strašni čas, neurejeni čas/poplavlja z nemirom iskanje/vse naše, vse naše smeri/lomi in ubija nam sanje."