Pogačar novi ambasador slovenskega turizma

Pogačar sicer v tujini opaža, da tujci vse bolj prepoznajo njega in Slovenijo. "Mislim, da smo kolesarji in športniki nasploh dvignili prepoznavnost Slovenije na višjo raven," je dejal.

Slovenska turistična organizacija (STO) že dalj časa pri promociji Slovenije kot turistične destinacije sodeluje z najuspešnejšimi slovenskimi športniki, kot sta denimo košarkar Luka Dončič in kolesarski as Primož Roglič. Sedaj se ambasadorjem pridružuje še Pogačar, je pojasnila direktorica STO Maja Pak.

"Na STO smo prepričani, da lahko Slovenijo kot destinacijo aktivnega oddiha uspešno promoviramo s pomočjo naših športnikov, ki z uspehi, entuziazmom in srčnostjo navdušujejo milijone ljudi po svetu," je poudarila Pakova. Športniki pripomorejo k dvigu ugleda in prepoznavnosti Slovenije, predstavljajo njene lepote ter možnosti za aktivni oddih."Z njihovo pomočjo bolj učinkovito delimo vrednote znamke I Feel Slovenia - ljubezen do narave, do aktivnosti v naravi, odgovornost do ohranjanja okolja in tako naprej,"je dejala Pakova.

Pogačar bo v okviru sodelovanja s STO predstavljal Slovenijo kot zeleno, raznoliko turistično destinacijo, odlično za aktiven oddih, za priprave športnikov ter za izvedbo vrhunskih športnih dogodkov. Slovenijo in znamko I Feel Slovenia bo predstavljal na svojih kanalih in družbenih omrežjih ter na kanalih STO, sledilcem bo razkrival najljubše kotičke Slovenije, osveščal o pomenu varovanja narave in podobno.

V okviru sodelovanja bo nastalo več fotografij in videov na različnih krajih in ob različnih doživetjih, prisoten bo tudi na najpomembnejših poslovnih dogodkih STO, navijačem pa bodo v posebnih promocijskih projektih tudi delili majice I Feel Slovenia, je pojasnila Pakova. Direktorica STO je ob tem poudarila, da so ena od zelo pomembnih ciljnih skupin te promocije prav kolesarji, tako rekreativni kolesarji in družine kot ekstremni in adrenalinski navdušenci.