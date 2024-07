Pogačar vabi na Ljubljanski maraton: 'Krepimo zdrave navade'

"Krepimo zdrave navade, pojdimo stran od ekranov v naravo, ki sprošča in nas osrečuje. Veselim se, da vas bom videl na ulicah, tecimo skupaj do najlepših zmag. Samo pridite in začutite Slovenijo, zeleno in varno," je pozval.

Ljubljanski maraton ima že precej dolgo tradicijo. 27. oktobra leta 1996 so tekači, bilo jih je 673, prvič zavzeli ljubljanske ulice in ceste. "Tistega dne je bilo posejano seme, ki je uspešno vzklilo in začelo rasti bolj, kot si je kdo lahko mislil. Tisti, ki so si več let prizadevali zanj, so poznali vlogo maratonskih prireditev v velikih mestih in si zato znali predstavljati, da bi lahko sčasoma tudi Ljubljanski maraton prerasel v kaj večjega," je zapisano na njihovi spletni strani.

Že od prvega maratona število udeležencev samo še narašča. Lansko leto je 42 kilometrov preteklo skoraj 1500 moških in več kot 370 žensk, 21 kilometrov je preteklo skupaj več kot 5000 tekačic in tekačev, rekreativnega maratona pa se je udeležilo še dodatnih 6000 ljudi.