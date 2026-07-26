Pogačarju se je ob novem uspehu poklonil tudi politični vrh

"Vsaka velika zmaga je sestavljena iz neštetih majhnih korakov, odločnosti in poguma. Iskrene čestitke, Tadej Pogačar, za zmago na dirki po Franciji! Slovenija danes navija, slavi in je ponosna," je v čestitki Tadeju Pogačarju, ki jo je objavila na družbenem omrežju Facebook, zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

"Za veliko zmago in peti naslov," se mu je poklonil tudi premier Janez Janša. "Si ponos Slovenije in navdih za generacije športnikov po vsem svetu," je zapisal v čestitki.