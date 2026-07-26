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Slovenija

Pogačarju se je ob novem uspehu poklonil tudi politični vrh

Pariz, 26. 07. 2026 21.01 pred 14 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
STA K.H.
Tadej Pogačar

Slovenskemu kolesarskemu asu Tadeju Pogačarju se je za peto zmago na dirki po Franciji poklonil tudi politični vrh. "Slovenija danes navija, slavi in je ponosna," je zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar, premier Janez Janša pa je Pogačarja označil za ponos Slovenije in navdih za generacije športnikov po vsem svetu.

"Vsaka velika zmaga je sestavljena iz neštetih majhnih korakov, odločnosti in poguma. Iskrene čestitke, Tadej Pogačar, za zmago na dirki po Franciji! Slovenija danes navija, slavi in je ponosna," je v čestitki Tadeju Pogačarju, ki jo je objavila na družbenem omrežju Facebook, zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

"Za veliko zmago in peti naslov," se mu je poklonil tudi premier Janez Janša. "Si ponos Slovenije in navdih za generacije športnikov po vsem svetu," je zapisal v čestitki.

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Tudi minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je "najboljšemu kolesarju na svetu" čestital "za še eno izjemno zmago".

Kolesarski zvezdnik Pogačar se je s peto zmago na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki po Franciji.

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KOMENTARJI3

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bojer
27. 07. 2026 18.53
Naši športniki so res odvisni od volje politike. Vsak rezultat prihaja z njihovih rok. Kar pa zadeva Pogačarja, je njegov uspeh odvisen od spremljajoče ekipe in tudi oni imajo velik del zaslug.
Odgovori
0 0
M_teoretik
27. 07. 2026 12.57
Vsaj slikal se niso na stopničkah, kot se je Tramp s Španci!?
Odgovori
+1
2 1
Ne hodimnavolitve
27. 07. 2026 11.16
Politični vrh naj skrbi za kar je bil izvoljen. Vprašanje je, koliko prispevajo, ko cela Slovenija zbira za mlade in nadarjene športnike v različnih akcijah. On ko se že 35 let svaljka po parlamentu, pa sploh.
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+1
2 1
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