Pogačnik po prejemu pojasnil sodnika manj 'zaskrbljen'

Sodnik Zvjezdan Radonjić je v torek v uvodu obrazložitve sodbe, s katero je Milka Novića oprostil obtožbe umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, opozoril tudi na domnevne hude pritiske, ki jih je bil deležen. Že takoj po prvih narokih so se namreč po njegovih besedah začeli pritiski na predsednika okrožnega sodišča Pogačnika, naj ga disciplinira, češ da naj začne soditi, kot je treba.

Deležen je bil tudi predlogov za izločitev, izmišljotin v medijih in brskanja po njegovem življenju, je dejal. Sporočilo vseh teh pritiskov je bilo po njegovih besedah jasno: to je, da kot sodnik ne sme soditi pošteno. Kdo je v ozadju vsega tega, ne ve, je pa prepričan, da odločitve segajo v same vrhove pravosodja ter da bo že čez mesec dni v suspenzu, ker je želel soditi pošteno.

Na pritiske se je takoj odzval tudi predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik in zavrnil namigovanja, da je bil pritiskov deležen tudi sam. Kot je v sredo dejal Pogačnik, je Radonjića prosil, naj se do svojih navedb opredeli in mu posreduje poročilo.