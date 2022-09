Pogajalska izhodišča pripravljena, v zdravstvu vztrajajo pri višjih plačah

Vlada je za pogajanja pooblastila pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, 14. julija 2022, so sporočili po današnji seji vlade.

Gradivo vsebuje predlog izhodišč za pogajanja z omenjenimi sindikati, ki jih je pripravilo resorno pristojno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gradivo vsebuje tudi pooblastilo pogajalskim skupinam. Izhodišča so vezana na pogajanja glede tarifnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, ki se nanaša na zaposlene delavce pri izvajalcih na področju socialnega varstva.

V gradivu so upoštevane vse pripombe, ki so bile predmet medresorskega usklajevanja, končne rešitve pa bodo usklajevali v socialnem dialogu z reprezentativnimi sindikati, so še zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.