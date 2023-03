Pogajanja med vlado in Fidesom uspešna: plačni steber bo oblikovan do 1. aprila

Vladna stran in predstavniki reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva bodo v prihodnjem tednu podpisali sporazum o obsegu pogajanj za plačni steber v zdravstvu. Na pogajanjih so se namreč dogovorili, da bodo tako tarifni kot normativni del urejali v kolektivnih pogodbah za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je bil po pogajalskem srečanju optimističen in ostaja prepričan, da bodo plačni steber lahko oblikovali do 1. aprila. Po njegovih besedah so se "v celoti uskladili za koncept plačnega stebra", sedaj pa je na vrsti sindikalna stran, ki bo do prihodnjega tedna pripravila svoje predloge, "kako sami sebe vidijo v novih uvrstitvah v primerjavi s starimi". Napetosti med sindikati, ki so se pokazale na prejšnjih pogajanjih, so uspeli ublažiti. "Mislim, da smo se premaknili naprej, da je bil dialog konstruktiven in spoštljiv," je v izjavi za medije ocenila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. Podobno je ocenila tudi predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar, po besedah katere je bilo vzdušje manj napeto, koncept pogajanj pa da je šel "v skupno smer vseh deležnikov".

icon-expand Pogajanja o plačnem stebru FOTO: Damjan Žibert

V začetku prihodnjega tedna bodo, kot je napovedal minister, predstavniki vlade in vsi podpisniki kolektivnih pogodb tako podpisali sporazum o zdravstvenem stebru, da se nato začnejo "hitro, intenzivno in tudi konkretno pogovarjati". "To je zaveza, da to zadevo lahko zelo hitro izpeljemo in pripeljemo do dobre točke," je dejal Bešič Loredan, ki trenutno ne vidi potrebe, da bi se s katero od skupin pogajali ločeno. "Sistem je za ministrstvo enoten in tako tudi pristopamo," je poudaril. Kot so se dogovorili, bodo vprašanja plačnega stebra urejali znotraj področnih kolektivnih pogodb, po potrebi pa bodo sprejeli tudi zakonodajne spremembe, če bo to treba za njihovo implementacijo, je dejal minister. Na naslednjih pogajanjih naj bi tako začeli pogajanja o tarifnem delu plačnega stebra, je povedala Ilešič Čujovičeva.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right