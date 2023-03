Pogajanja o oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo brez vsebinskega premika

Na pogajanjih o oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo zopet niso dosegli pomembnejšega vsebinskega premika. Kot je razbrati iz izjav sindikalnih predstavnikov, se namreč še vedno zapleta glede samega obsega in vsebine pogajanj. V zdravniškem sindikatu Fides ob tem sindikatom zdravstvene nege očitajo zavlačevanje.

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je v izjavi za medije po pogajanjih povedala, da so predstavili svoje predloge, na katere se vlada še ni odzvala. "Dogovorili smo se, da si izmenjamo stališča tudi glede obsega pogajanj, kajti ugotovili smo, da morda imamo različne poglede na to. Nekaj je nesporazumov in nerazumevanja. Upam, da bomo to uspeli preveslati," je dejala. Na vprašanje, ali gre morda za nesoglasja med zdravniki in medicinskimi sestrami, je odgovorila, da je morda nekaj drugega, "kar je očem skrito". "Mi verjamemo, da se pogajamo o plačnem stebru, ki je v osnovi zajet v kolektivnih pogodbah, ki že obstajajo. Morda so tu tudi drugačna stališča, ki pa jih v tem trenutku ne bi komentirala," je dodala in ocenila, da se vsebinska pogajanja še niso začela.

icon-expand Irena Ilešič Čujovič FOTO: Bobo

Še vedno upajo, da se bodo do 1. aprila lahko dogovorili, da je to "tisto, kar je pomembno predvsem za uporabnike sistema zdravstva in socialnega varstva, zato da bomo nekako izšli iz te hude krize". To upajo tudi v največjem zdravniškem sindikatu, v katerem pa so kritični do potez sindikatov zdravstvene nege. Po besedah podpredsednika Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Gregorja Zemljiča niso naredili koraka naprej, saj da sta se pogajalski skupini Ilešič Čujovičeve in predsednice sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavice Mencingar ukvarjali predvsem s poslovnikom. "Nekako se ne najde skupnega jezika, v bistvu se zavlačuje, medtem ko pa razmere v zdravstvu tega ne dovoljujejo," je dejal Zemljič. Po njegovem mnenju se je treba vprašati tudi o navzkrižju interesov, "predvsem pri vodji ene od pogajalskih skupin". Zemljič je komentiral tudi možnosti ločenih pogajanj za zdravnike. "Naš namen je, da se jemlje zdravstvo in socialno varstvo kot celoto, če pa se bo to zavlačevanje oziroma to nesodelovanje nadaljevalo, potem pa so ta vrata seveda odprta. Bolje, da se vsaj o nečem dogovorimo, da vsaj v nekem segmentu sistem deluje bolje, kot pa da stvar stoji v nedogled," je dejal.