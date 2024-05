'Pogajanja o plačni reformi v zaključni fazi, po načrtih bi se končala do poletja'

Golob je pojasnil, da se pričakuje, da bodo do konca tega meseca pogajanja na stebrih, vključno z zdravstvenim sistemom, pripeljali do zaključka in bi pogajanja do poletja zaključili. "Verjamem, da bo ta načrt uspešen, če se ne bo vmes poskušal rušiti na različne načine," je dejal. Ob tem je ocenil, da imajo nekatere stavke – pa ne tista na upravnih enotah – mogoče funkcijo, da vzbujajo pozornost, ne pa, da dejansko naslavljajo najbolj pereče probleme.

Premierja je o plačah v javnem sektorju spraševal poslanec SDS Zvonko Černač . "Po dveh letih vaše vladavine polovica javnega sektorja stavka ali je stavkala, druga polovica pa se na stavko pripravlja," je dejal poslanec . Opozoril je, da obljube ostajajo neizpolnjene, ljudje pa čakajo v vrstah, naj bo to v bolnišnicah ali pred upravnimi enotami. Premierja je spraševal, kdaj bo prevzel odgovornost za stanje, "da ljudje ne morejo normalno do storitev, za katere vsak mesec prispevajo preko davkov in prispevkov".

Ob tem je izpostavil, da je ključno izhodišče plačne reforme, da nihče v javnem sektorju ne more imeti plače, ki bi bila nižja od minimalne. Tudi pri dinamiki izvedbe plačne reforme bo odpravljanje na tem segmentu imelo prioriteto, je zagotovil. Spomnil je še na dogovor s sindikati, zaradi katerega do septembra letos ne morejo vstopati v nobene parcialne dogovore. Tega dogovora se bodo držali, ker plačne reforme ne želijo ogroziti in je namen, da jo tudi izpeljejo, je poudaril.

Dodal je še, da je treba vse skupine naslavljati enakovredno, je pa to po njegovih besedah težko, ker vsaka od njih vidi sebe kot nekoga, ki si "iz kateregakoli razloga bolj zasluži in je bolj enakovredna". Najlepši primer je po njegovih besedah ravno na področju zdravstva, "kjer ena skupina, ki je sindikalno neizmerno dobro organizirana, ki ima najete svetovalce, ki ima najete odvetnike, pač izsiljuje, da je več vredna od ostalih skupin v tem istem zdravstvu".

'Popravek plače se bo zgodil za vse naenkrat'

Ponovil je, da se bo popravek plač zgodil za vse naenkrat, tako za negovalce, medicinske sestre in diplomirane medicinske sestre kot tudi zdravnike. Da je treba vse spremembe izpeljati naenkrat, pa po njegovih besedah vedo tudi zato, ker so lani prisluhnili upravičenim zahtevam mladih zdravnikov za dvig njihovih plačnih razredov. "Danes je to eden ključnih razlogov, zakaj Fides stavka: ker so bili mladi zdravniki v primerjavi s starejšimi privilegirani, ker danes teh, ki stavkajo, ne zanima, kaj je prav, zanima jih samo to, da je nekdo drug dobil, oni pa ne. In to imenujejo nesorazmerja," je dejal Golob.

"Ni tako enostavnih rešitev, kot jih poskušajo sedaj nekateri poslanci prodati javnosti. Če bi bile stvari tako enostavne, bi bile že zdavnaj, verjetno v vašem mandatu izvedene," je še odgovoril Černaču.

Slednjega s svojimi pojasnili ni prepričal. Kritičen je bil tudi do vladnega predloga za dvig funkcionarskih plač. Premierju je očital, da je izgubil stik z realnimi problemi in da se očitno ne zaveda resnosti razmer ter bližajočega se kolapsa posameznih sistemov. Menil je, da bi DZ moral o premierjevem odgovoru opraviti razpravo in sprejeti usmeritve, da se prepreči kolaps posameznih sistemov in ljudem normalno dostopnost do storitev.