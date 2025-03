Pogajanja o pokojninskih spremembah končana, dogovor naj bi podpisali v ponedeljek

V pogajalski skupini, v kateri so vladna stran, stran delodajalcev in stran sindikatov, sicer o vsebini sprememb ne govorijo v javnosti. Nič ni dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse, se še vedno glasi njihov dogovor.

Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobila STA, pa naj bi se v skladu s spremembami upokojitvena starost postopno od leta 2028 podaljševala s 60 na 62 let za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa oziroma s 65 na 67 let za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Zadnje leto prehodnega obdobja bi bilo leto 2034.

Starostna meja bi se lahko znižala zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, služenja obveznega vojaškega roka in vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 20. letom starosti.

Za izračun pokojninske osnove bi po prehodnem obdobju, ki bi se začelo leta 2028, od leta 2035 naprej upoštevali 40 let zavarovanja. Pet najmanj ugodnih let za zavarovanca pa bi izločili. Po veljavni zakonodaji upoštevajo 24 katerih koli zaporednih let, ki so za zavarovanca najbolj ugodna.