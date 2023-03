Pogajanja o spremembah v šolstvu: 'Zdi se, da je bil voz postavljen pod konja'

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki je mandat nastopil januarja, in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj sta se sešla na prvem uradnem srečanju in spregovorila o potrebnih spremembah v vzgoji in izobraževanju. Pogajanja se nadaljujejo, a ocenila sta, da so na dobri poti. Več o dogajanju nista razkrila. Štrukelj je sicer v izjavi izpostavil, da je reforma v vzgoji in izobraževanju nujna, saj da je bila zadnja pred 30 leti. Strinjala pa se nista niti o tem, ali ne bi bilo ob pripravi vizije izobraževanja do leta 2033 smiselno počakati s prenovo učnih načrtov.

V izjavi po dopoldanskem srečanju sta se minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda in glavni rajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj strinjala, da je treba področju vzgoje in izobraževanja nameniti več pozornosti. Štrukelj je ob tem izpostavil, da je vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela pri nas v zadnjih letih izrazito nazadovalo in da obstaja nevarnost, da bo prav zaradi tega prišlo do poglabljanja krize. Ta se po njegovih besedah kaže tudi v pomanjkanju strokovnega osebja.

Omenil je, da se je začelo dogajati, da ljudje po nekaj letih iz vzgojno-izobraževalnega področja odhajajo na bolje plačana ali manj zahtevna delovna mesta. Po Štrukljevih besedah bi želeli ne le od ministra, ampak "od samega vrha vlade večkrat slišati, da sta vzgoja in izobraževanje za našo državo in za našo prihodnost strateško pomembna". V sindikatu tako pričakujejo, da se bo tudi vlada postavila za reformo v vzgoji in izobraževanju. Tudi Felda je izpostavil, da so razlogi, da je učiteljski poklic manj priljubljen, različni, da ne gre samo za plače. Med drugim je omenil velike pritiske na učitelje zaradi ocen.

Po ministrovih besedah je treba preveriti in prevetriti ureditev vzgojno-izobraževalnega procesa, narave dela učiteljev, področja posebnih potreb ter tudi zakone in pravilnike, ki da morajo iti v korak s časom. Pojasnil je, da so se danes dogovorili za reševanje odprtih vprašanj. Meni, da do rešitev sicer ne morejo priti čez noč, a da bodo skupaj našli pametne rešitve. 'Nujno potrebujemo reformo v vzgoji in izobraževanju' Štrukelj je poudaril, da reformo v vzgoji iz izobraževanju nujno potrebujemo, saj je bila zadnja pred 30 leti. Ta nas je pripeljala visoko nad povprečje evropskih držav, vendar zdaj s spremembami že zamujamo, je dejal. Ob tem je izpostavil, da mora biti reforma takšna, da bo utrjevala javni izobraževalni sistem v Sloveniji ter da bodo pri njej aktivno sodelovali učitelji in drugi strokovni delavci.

Kot je napovedal Felda, naj bi bili prvi koraki pri pripravi vizije izobraževanja do leta 2033 vidni konec tega leta. Dokument pa mora biti po njegovih besedah takšen, da ga bo mogoče po potrebi posodabljati v primeru nepredvidljivega dogajanja v svetu. Na vprašanje, ali ne bi bilo ob pripravi vizije smiselno počakati s prenovo učnih načrtov, ki jo je zavod za šolstvo že začel, je Felda pojasnil, da so se za reformno vizijo odločili pozneje, odločitev za posodobitev učnih načrtov pa je sprejela prejšnja vlada in je povezana tudi z evropskimi sredstvi. "Zdi se, da je voz postavljen pred konja," pa je bil glede zaporedja slikovit Štrukelj. Po njegovih besedah bo treba tako po sprejemu resolucije, v katero smer naj vzgoja in izobraževanje gresta, v skladu z njo še enkrat posodobiti učne načrte. Pogajanja se nadaljujejo Predstavniki pristojnih ministrstev sicer danes nadaljujejo pogajanja s sindikalno stranjo o stavkovnih zahtevah. Sviz je namreč pred časom napovedal stavko za 13. april, če stavkovni sporazum z vlado ne bo sklenjen do 8. marca. Današnje pogajalsko srečanje bo po Štrukljevih besedah verjetno eden od odločilnih krogov.

