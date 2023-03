Pogajanja o zdravstvenem plačnem stebru brez konkretnih premikov

V okviru pogajanj se po njenih besedah pogovarjajo o celokupnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, kjer je plača zgolj eden od elementov. Tako so na mizi tudi sistem nazivov delovnih mest, napredovanja, delovna uspešnost, letni dopust. "Na mizi je pravzaprav vse. Pogovarjamo se o tem, kako ustrezno motivirati zaposlene. Na koncu bo to paket, vključno s standardi in normativi zaposlenih, tako da nas čaka še veliko dela," je dejala v izjavi za medije.

Na vprašanje, ali namerava vlada motivirati zaposlene tudi s krčenjem kakšnih pravic, je dejala, da še čakajo prvi "vladni predlog tudi na temo, kako oni vidijo plačni steber v zdravstvu in socialnem varstvu". Po njenih besedah je vlada že predstavila izhodišča, sedaj pa bo, potem ko je prejela pričakovanja sindikalnih skupin, predstavila tudi konkretnejši predlog.

"Mi sodelujemo tvorno in poskušamo zagotovo čim prej vzpostaviti pogoje za vzpostavitev novega plačnega sistema," je še dejala predsednica sindikata in dodala, da je časa za vzpostavitev novega plačnega sistema nekoliko več kot do 1. aprila.

Sporazum določa, da se ločen plačni zdravstveni steber oblikuje do 1. aprila

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides pa ob tem opozarjajo, da je sporazum med vlado in sindikatom Fides jasen. "Roki so jasni, mi smo čas zavlačevanja ostalih sindikalnih skupin izkoristili za temeljite priprave na stavko," je dejal vodja Fidesove pogajalske skupine Gregor Zemljič. Za drugi april je tako napovedal nadaljevanje splošne stavke zdravnikov oziroma ločena pogajanja za zdravnike, "odvisno, kaj se bo pač do takrat dogajalo".

Sporazum, podpisan januarja letos, sicer kot cilj navaja, da vlada do 1. aprila oblikuje ločen plačni zdravstveni steber, v zakonodajni postopek pa ga vloži do konca junija. "Če se vsebine dogovorjenega ločenega plačnega zdravstvenega stebra ne implementirajo 1. januarja 2024, se vlada zavezuje, da se v ločenih pogajanjih s Fidesom odpravijo plačna nesorazmerja v plačni podskupini E1. Nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati 1. januarja 2024," še navaja sporazum.

Zdravniki pričakujejo evropsko primerljive plače

Fides je sicer predstavil predlog prenove plačnega sistema v zdravstvu, ki bi omogočil modernizacijo, večjo dostopnost zdravstvenega sistema in predvsem privabil kadre, ki so že odšli v tujino. To bi po besedah Zemljiča dosegli tako, da bi se pri prihodu v Slovenijo pri uvrstitvi v plačni sistem upoštevala njihova delovna doba in izkušnje, sistem pa mora biti primerljiv oz. boljši kot v državi, iz katere kader prihaja. Zdravniki tako pričakujejo evropsko primerljive plače.

Zemljič je komentiral tudi nedavni poziv direktorjev zdravstvenih zavodov po odpravi plačnih anomalij, saj da imajo nekateri zdravniki višje plače od direktorjev. "Argument primerjave z zdravniki je slab za cel sistem, za kogarkoli in za direktorja in za šolnika in za ministra. Če se bomo ves čas primerjali z zdravniki, ta država pač nima prihodnosti," je dejal. Ob tem je sicer ocenil, da imamo velik problem pri nagrajevanju za vodenje v javnih zavodih.