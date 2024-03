Pogajanja o zdravstvenem plačnem stebru: minister obžaluje šum v komunikaciji

Kot je po koncu današnje pogajalske seje za medije dejala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič, bodo delovne skupine obravnavale posamezne plačne podskupine, torej zdravnike, farmacevtske delavce, medicinske sestre in babice ter druge zdravstvene delavce in sodelavce.

Strani sta sicer po njenih besedah najbližje v stališčih glede delovnih mest, ki so uvrščena v spodnjo tretjino plačne lestvice. Najbolj pa se razhajata pri "vmesnih" delovnih mestih. Če se bodo najnižje uvrščena delovna mesta začela pri minimalni plači, bodo zaposleni v spodnji tretjini plačne lestvice veliko pridobili, vmesna delovna mesta pa so lahko "žrtve tega sistema", kar bi radi preprečili, je pojasnila.

'Prišlo je do šuma v komunikaciji'

Sindikalna stran si je sicer želela, da bi delovne skupine z delom začele že pred prihodnjim tednom. A še vedno čakajo vladno stran, ki je posredovala zgolj polovico predloga za delovna mesta v plačni skupini J, želijo pa si predloga za vsa delovna mesta. "To je naš predpogoj, da začnemo konkretna pogajanja, najprej v delovnih skupinah, potem pa naprej tudi v stebrnih pogajanjih," je poudarila.

Na vprašanje, zakaj vlada še ni posredovala predloga za celotno plačno skupino J, je minister za javno upravo Franc Props, ki vodi vladno pogajalsko skupino v pogajanjih o zdravstvenem stebru, odgovoril, da je očitno prišlo do šuma v komunikaciji, ki ga obžaluje.

Sam je sicer zadovoljen, da so se danes dogovorili o konkretnih stvareh. "Če bi bila kakršna koli taka stvar, da bi bila nesprejemljiva za eno ali drugo stran, se verjetno danes ne bi sestali," je poudaril.

Meni, da so sindikati znotraj zdravstvenega stebra, razen Fidesa, kar obžaluje, tako kot vlada pripravljeni pogajanja v realnem času pripeljati do minimalnega soglasja, ki bo zadostil temu, kar morajo dobiti zaposleni, hkrati pa ne bo ogrozil javnih financ.

Sindikati želijo plačno reformo do konca 2026

Ilešič Čujovičeva pa je ocenila, da je bil danes storjen majhen korak naprej. Ob tem je poudarila, da bosta morali strani nekatere osnove najprej rešiti na centralnih pogajanjih.

"Govorim o obdobju, v katerem bi bila uveljavljena plačna reforma," je pojasnila. Sindikati si želijo, da bi se plačna reforma uveljavila do konca mandata te vlade, torej do junija 2026. Za nesprejemljivo je označila možnost, da se do uveljavitve plače ne bi usklajevale z inflacijo.

Na vprašanje, ali še vedno meni, da je pogajanja o zdravstvenem stebru možno zaključiti do poletja, pa je odgovorila, da je večni optimist. "Zagotovo pa ne smemo delati miniaturnih korakov," je opozorila.