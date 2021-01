Pogajanja s policijskim sindikatom bo vodil Franc Kangler

Še pred njenim začetkom so se v skladu z zakonom o stavki 8. decembra predstavniki notranjega ministrstva sestali s stavkovnim odborom, ki so ga seznanili s stališčem, da po njihovem do kršitve stavkovnega sporazuma ni prišlo in da je napoved stavke preuranjena, tudi nepotrebna, saj sta tako ministrstvo kot vlada izkazala interes za ustrezno ureditev statusa policistov, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Policijski sindikat Slovenije je sklep o napovedi stavke zaradi kršitve določb stavkovnega sporazuma vladi, ministrstvu za notranje zadeve in Policiji poslal 22. decembra, stavko pa so začeli 11. januarja.

Odgovor na stavkovne zahteve so na ministrstvu za notranje zadeve pripravili v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo in ministrstvom za finance. Kot izhaja iz njega, vlada vztraja pri svoji odločitvi, da primerjalna analiza vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice ne daje podlag za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede.

Vlada se je sicer pripravljena pogajati glede zahteve v zvezi z napredovanji policistov, vendar meni, da je vsakršno spremembo uredbe, ki ureja napredovanje v plačne razrede, treba obravnavati na seji pogajalske komisije, saj ne gre le za vprašanje napredovanja policistov, temveč za napredovanje velike večine zaposlenih v celotnem javnem sektorju, ki jih v pogajanjih oziroma usklajevanjih z vladno stranjo prav tako zastopajo reprezentativni sindikati za posamezno dejavnost oziroma poklic v javnem sektorju.

O zahtevani spremembi 50. člena zakona o organiziranosti in delu v Policiji, ki bi jim omogočil lastno panožno kolektivno pogodbo, vlada pojasnjuje, da načeloma ne nasprotuje pogajanjem o drugačni in primernejši ureditvi statusa in posebnosti delovnopravnih razmerij policistov. Nenazadnje je tudi v koalicijski pogodbi navedeno, da želi vlada prenoviti plačni sistem.

Ob četrti zahtevi, zahtevi po vzpostavitvi ustreznega socialnega dialoga, pa vlada meni, da socialni dialog poteka v skladu z veljavnimi predpisi.

V pogajalski skupni bodo poleg predstavnikov notranjega ministrstva in Policije še predstavniki ministrstva za finance, ministrstva za javno upravo, kabineta predsednika vlade in službe vlade za zakonodajo.