Pogajanja s sindikati v sklepni fazi: 'Ne moremo v nebo s številkami'

Premier Marjan Šarec je ocenil, da so pogajanja s sindikati javnega sektorja v sklepni fazi. "Naša sredstva so omejena, mi ne moremo iti v nebo s številkami," je opozoril. Vlada naj bi v sredo parafirala stavkovni sporazum, a kvoruma ne morejo doseči brez Počivavškovih sindikatov, ki so zaostrili pogajanja in jih zapustili.

Kot je sporočila novinarka 24 UR Suzana Perman, namerava vlada po neuradnih informacijah v sredo parafirati stavkovni sporazum, a trenutno so ga pripravljeni podpisati zgolj v SVIZU, obeh zdravstvenih sindikatih in pravosodju. A kvoruma ne morejo doseči brez Počivavškovih sindikatov, ki pa pogajanja zaostrujejo in zase zahtevajo izjemne dvige plač. Pogajanja so se začela točno pred mesecem dni, na željo sindikatov pa so se vladni pogajalci o stavkovnih zahtevah vsake od štirih stavkovnih skupin pogajali ločeno. Vladna pogajalska skupina je danes nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja, popoldne pa poteka tudi skupni sestanek z vsemi sindikati.

"Naša sredstva so omejena, mi ne moremo iti v nebo s številkami," je opozoril predsednik vlade. FOTO: Damjan Žibert

Zdravstveni sindikati: Stavka ni ne umaknjena ne potrjena Zjutraj so se na ločenih pogajanjih najprej sestali z zdravstvenima sindikatoma. Ti so po več kot triurnem sestanku z vladno stranjo pojasnili, da danes še niso dokončno rešili čisto vseh vprašanj. Po besedah predsednika sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonka Vukadinoviča so z vladno stranjo še nekoliko narazen pri vprašanju urejanja delovnega časa in nadomestil v času praznika, kjer so se sicer nekoliko zbližali. Vukadinovič pričakuje, da jim bo tu vladna stran prišla naproti. Kot je dejal, so tudi sami precej popustili, tudi pri zahtevah po izboljšanju vrednotenj na delovnih mestih, kjer gre za izrazita odstopanja. Stavka "ni ne umaknjena ne potrjena", je dejal Vukadinovič in napovedal, da bo odločitev o stavki, napovedani za začetek decembra, sprejemal republiški odbor sindikata.

V pogajanjih s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, pa se je danes zaostrilo. FOTO: Miro Majcen

Predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencinger pa je poudarila, da so zanje ključni datumi uveljavitve standardov in normativov. V tem delu danes pričakujejo predlog vladne strani, je povedala. Sicer pa po njenih besedah z izpogajanim niso zadovoljni, a tudi ne nezadovoljni. Počivavškova skupina sindikatov zapustila pogajanja V pogajanjih s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, pa se je danes zaostrilo. Predstavniki sindikatov so po nekaj več kot eni uri današnja pogajanja zapustili. Vladna stran je namreč zavrnila pogovore o točki, ki je zanje ključna, je ob odhodu povedal Počivavšek. Zaradi tega jih tudi ne bo na popoldanski skupni sestanek, na katerega je vlada danes povabila sindikate.

Na skupni sestanek so povabili tudi policijska sindikata, katerih člani stavkajo že od oktobra, danes pa so s temeljitejšim pregledom tovornjakov zaostrili stavko. FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je pojasnil, gre za vprašanje, kako se bo reševalo"porušena razmerja, ki bi bila lahko povzročena z izjemami, za katera se je vlada dogovorila z nekaterimi sindikati". S tem bodo seznanili organe sindikatov, je napovedal Počivavšek in pojasnil, da so vladno stran pozvali, da bi bilo morda smotrno, da se na tej točki v pogajanja vključi tudi predsednik vladeMarjan Šarec. Počivavšek ocenjuje, da bo pogajanja brez razrešitve tega vprašanja "skrajno težko nadaljevati". Šarec aktualnega zapleta na pogajanjih še ni komentiral. Na skupni sestanek povabili tudi policijska sinidikata Na skupni sestanek so povabili tudi policijska sindikata, katerih člani stavkajo že od oktobra, danes pa so s temeljitejšim pregledom tovornjakov zaostrili stavko. Šarec je ob tem dejal, da policiste razume in da bodo tudi na tem področju zadeve poskušali rešiti čim bolj konstruktivno. Kaj so si izpogajali sindikati? Prvotna vladna ponudba sindikatom naj bi sicer bila vredna 234 milijonov evrov. Je pa dejstvo, da je vladna stran v pogajanjih še popustila. Po neuradnih podatkih je vladna stran v svojem prvotnem predlogu ponudila splošni dvig plač za dva plačna razreda za delovna mesta nad 26. plačnim razredom in za tri pri tistih z magisterijem znanosti, doktoratom in specializacijo, pri čemer bi iz zvišanja izvzeli zdravnike, funkcionarje, direktorje, ravnatelje.

Že prvotni vladni predlog pa naj bi vključeval dodatni plačni razred tudi za razrednike v šolah. FOTO: Aljoša Kravanja