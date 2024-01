Pogajanja znova neuspešna: članstvo Fidesa zahteva intenzivnejšo stavko

Fides in vladna stran tudi na današnjih pogajanjih nista zbližala stališč. V sindikatu pravijo, da jim vladni pogajalci niso ponudili nič novega in da so predstavili stališča, ki so bila podana že na prvih stavkovnih pogajanjih.

"Je pa kljub temu razpisala začetek stebrnih pogajanj, kar je povsem nesprejemljivo in neizvedljivo, saj rešitev stavkovnih zahtev za Fides predstavlja predpogoj in temeljno predpostavko, s katero se bodo uredila izhodišča za stebrna pogajanja," so zapisali v Fidesu. Sindikat namreč na stebrna pogajanja ne pristaja do sklenitve sporazuma, ki bo rešil stavkovne zahteve.

Namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež je po pogajanjih, ki so danes trajala približno eno uro, medijem povedal, da ne glede na to, kako konkretne zaveze daje vladna stran, Fides to zavrača. Zavrača tudi sodelovanje v pogajanjih za t. i. zdravstveni plačni steber, če ne bo takojšnjih finančnih učinkov, je dodal. Na vprašanja novinarjev pa ni odgovarjal.

Predsednik sindikata Damjan Polh je v izjavi za medije potrdil, da so prejeli vabilo za petkovo nadaljevanje pogajanj za zdravstveni plačni steber."To je neka manipulacija s strani vlade, ki hoče postaviti na stranski tir naše zahteve, podpisane s strani vlade. Menimo, da mora imeti vse svoj redosled, to pomeni najprej reševanje stavkovnih zahtev in potem stopimo na pogajanja za zdravstveni steber," je poudaril.