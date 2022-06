Pogin rib v Nanoščici na Postojnskem

Kot je povedal predsednik Ribiške družine Postojna Martin Miklavec , so ga domačini v torek obvestili o poginulih ribah v Nanoščici. Po prihodu na kraj dogodka se je o tem, da je v strugi res več poginulih rib, med njimi tudi nekaj večjih, prepričal tudi sam in o tem obvestil policijo ter ustrezne inšpekcijske službe.

Posumili so, da je do pogina rib prišlo zaradi onesnaženja vodotoka, zato so vzeli vzorce vode iz ene izmed dveh cevi, ki sta speljani v vodotok pod tamkajšnjim mostom. "Pod mostom sta v Nanoščico speljani dve cevi, po katerih bi morala pritekati meteorna voda iz Velikih Brd. Namesto meteorne vode pa iz ene od cevi iztekajo fekalne vode," je povedal Miklavec in dodal, da bodo morale inšpekcijske službe ugotoviti, kako je lahko prišlo do tega.

Iz Nanoščice so v torek pobrali okoli 30 poginulih rib, danes še približno pet; veliko pa jih je še pod vodo. Miklavec meni, da je do poginov rib prihajalo že nekaj časa, saj so na bregovih reke v zadnjem času videvali veliko ptic, ki se hranijo tudi z mrtvimi ribami. Na presušenih delih struge pa so našli tudi ribja okostja.

V reki Nanoščici je sicer veliko rib. Zaradi suše je vodostaj zelo nizek, na nekaterih delih tekoče vode sploh ni, tako da se po Miklavčevih besedah bojijo tudi za ostali ribji živelj. Če v bližnji prihodnosti ne bo obilnejših padavin, ki bi povišale vodostaj reke, bodo morali postojnski ribiči ukrepati in ribe preseliti v bolj vodnate vodotoke.