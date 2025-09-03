Svetli način
V ljubljanskem živalskem vrtu poginil žirafji samec Cveto

Ljubljana, 03. 09. 2025 14.23 | Posodobljeno pred 46 minutami

N.L.
7

V Živalskem vrtu v Ljubljani je po odpovedi ledvic poginil 18-letni žirafji samec Cveto, ki so ga leta 2008, ko je bil star eno leto, pripeljali iz češkega živalskega vrta.

"Po nenadni izgubi teka in težavah s prebavo avgusta letos smo pri Cvetu pričeli s podporno terapijo, po poslabšanju splošnega stanja pa smo se za namene natančnejše diagnostike odločili za pregled v splošni anesteziji. Pri pregledu krvi smo ugotovili, da gre za odpoved ledvic, in se odločili za evtanazijo. Takoj je bil odpeljan na veterinarsko fakulteto za nadaljnje preiskave, ki so še v teku," so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta.

Cveta so v Slovenijo pripeljali skupaj s polbratoma podobne starosti Rastkom in Maxom

Cvetov prepoznaven znak je bil priščipnjen desni uhelj, ki mu ga je po porodu nehote odščipnila mama, "medtem ko ga je takoj po rojstvu pocukala za uhelj, da bi mu pomagala k čimprejšnji postavitvi na noge," so zapisali v ZOO. Oskrbniki so ga označili za najbolj previdnega, a je pridno sodeloval pri opravilih, tudi pri stopanju na tehtnico, kjer so spremljali njegovo težo in razvoj.

Cveto je bil predstavnik podvrste nubijske žirafe, prav tako je njen predstavnik Rastko. Znotraj evropske populacije je to ena najštevilčnejših populacij žiraf, so pojasnili v ljubljanskem ZOO in dodali, da vrsta sodi v evropski program vzreje ogroženih vrst. 

žirafa Cveto Živalski vrt Ljubljana nubijska žirafa
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
03. 09. 2025 15.10
Kopitar... bolezen modrega jezika...
ODGOVORI
0 0
Quatflow
03. 09. 2025 15.09
Potem ni poginil, evtanazirali so ga. Lahko bi ga tudi zdravili, če bi seveda izvajali preventivne preglede.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
03. 09. 2025 15.08
+1
da ga niso mahnič pihnu,sedaj je lov odprt na visoko divjad,preverite
ODGOVORI
1 0
flojdi
03. 09. 2025 14.59
+1
Umrl je.
ODGOVORI
1 0
Hugh_Mungus
03. 09. 2025 14.56
+0
Rešil se je dosmrtne ječe brez zločina. ZOO je spevrženo podjetje ki služi na plečih izkoriščanih živali.
ODGOVORI
3 3
jutri_pa_res
03. 09. 2025 14.47
-1
V normalnih ZOO s tem mesom nahranijo plenilce...Nima smisla metati proč.
ODGOVORI
1 2
medusa
03. 09. 2025 15.11
Od bolanga meso????Si mal premal v šolo hodu...
ODGOVORI
0 0
