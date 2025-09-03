V ljubljanskem živalskem vrtu poginil žirafji samec Cveto

"Po nenadni izgubi teka in težavah s prebavo avgusta letos smo pri Cvetu pričeli s podporno terapijo, po poslabšanju splošnega stanja pa smo se za namene natančnejše diagnostike odločili za pregled v splošni anesteziji. Pri pregledu krvi smo ugotovili, da gre za odpoved ledvic, in se odločili za evtanazijo. Takoj je bil odpeljan na veterinarsko fakulteto za nadaljnje preiskave, ki so še v teku," so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta.

Cveta so v Slovenijo pripeljali skupaj s polbratoma podobne starosti Rastkom in Maxom.

Cvetov prepoznaven znak je bil priščipnjen desni uhelj, ki mu ga je po porodu nehote odščipnila mama, "medtem ko ga je takoj po rojstvu pocukala za uhelj, da bi mu pomagala k čimprejšnji postavitvi na noge," so zapisali v ZOO. Oskrbniki so ga označili za najbolj previdnega, a je pridno sodeloval pri opravilih, tudi pri stopanju na tehtnico, kjer so spremljali njegovo težo in razvoj.

Cveto je bil predstavnik podvrste nubijske žirafe, prav tako je njen predstavnik Rastko. Znotraj evropske populacije je to ena najštevilčnejših populacij žiraf, so pojasnili v ljubljanskem ZOO in dodali, da vrsta sodi v evropski program vzreje ogroženih vrst.