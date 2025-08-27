Svetli način
Slovenija

Poginila belgijska ovčarja: Ker nista smela na gondolo, ju je pustila v avtomobilu

Ljubljana , 27. 08. 2025 16.59 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K.
Komentarji
43

Slovenijo pretresa novica o dveh poginulih psih pasme belgijski ovčar. Ta sta v pregretem avtomobilu poginila že junija. Lastnica ju je, ker brez nagobčnika nista smela na gondolo, pustila v avtomobilu in se sama odpravila na Veliko Planino. Ko se je po približno treh urah vrnila, sta psa že poginila. Zunanje temperature so tiste dni presegale tridesetico. Kot zatrjuje, je šlo za nesrečo, saj da je avtomobil parkirala v senci in pustila odprt prtljažnik, ki naj bi se medtem iz neznanega razloga zaprl. Policija je prejela prijavo, a okoliščine še preverjajo.

Kot so sporočili iz društva AniMA, so policiji prijavili tragični dogodek, ki se je zgodil konec junija 2025. V njem sta zaradi pregretja v avtomobilu poginila dva psa pasme belgijski ovčar. Lastnica naj bi okoli 27. junija 2025 pse zaprla v avtomobil na parkirišču in jih tam pustila približno tri ure, medtem ko se je z gondolo odpravila na Veliko planino. Tisti dan so bile zunanje temperature nad 30 stopinj Celzija. V takšnih razmerah se temperatura v zaprtem avtomobilu dvigne na 50–70 stopinj Celzija v manj kot pol ure. V tako vročem vozilu pes doživi hud vročinski udar, opozarjajo. V društvu AniMA so prepričani, da ne gre za nesrečo, temveč za hudo malomarnost in zavestno opustitev osnovnih dolžnosti skrbnika, kar je povzročilo nepotrebno trpljenje in smrt dveh psov.

Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Trenutno lahko zgolj potrdimo, da je policijska postaja Trbovlje včeraj prejela prijavo navedenega dogodka. Ob samem dogodku policija o tem ni bila obveščena. Glede omenjenega bodo policisti v nadaljevanju preverili ali obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, so na naše povpraševanje o dogodku pojasnil na PU Ljubljana. 

Preberi še Pozor! Otrok in živali v avtomobilih ne pustite niti za minuto. Previdno tudi s klimami

Na NIJZ opozarjajo, da nekoliko odprto okno ne vpliva skoraj nič na naraščanje temperatur, prav tako se ne zanašajte, da ste prej avtomobil ohladili s klimo, saj je v nekaj minutah enaka kot zunaj in potem le še narašča. Tudi pri zunanji temperaturi 21 stopinj Celzija se lahko avtomobil, parkiran na soncu, v manj kot desetih minutah ogreje toliko, da lahko vročina ogrozi življenje.  

Lastnica: Šlo je za nesrečo

Kot je lastnica psov pojasnila za Zasavje.si, ju ni mogla vzeti s seboj na gondolo, ker sta bila brez nagobčnikov, zato ju je pustila v avtu in se sama podala na planino. Ko se je po dobrih treh urah vrnila, je našla mrtva psa. Kot je dodala, je po njenem mnenju šlo za nesrečo, saj je bil avto parkiran v senci ob gozdu z odprtim prtljažnikom, ko pa se je vrnila, ju je žal našla mrtva.  

Belgijski ovčar
Belgijski ovčar FOTO: Shutterstock

Sama je tudi kinologinja in kot je zatrdila, sama ne ve, kako se je lahko to zgodilo in zato ji bo to vedno ostalo nerazložljivo in zelo boleče. Kot so sicer poudarili v društvu Anima, se je lastnica zagovarjala, da naj bi prtljažnik zaprl neznanec. Kot piše Zasavje.si, lastnica sicer pravi, da ne ve, kaj se je dejansko zgodilo. Sama pravi, da je na avtu pustila odprta vrata prtljažnika in da so se iz neznanega razloga zaprla. Ali jih je neznani storilec, veter, tresljaji zaradi morebitnega skakanja ali laježa psov, lahko sedaj le ugibajo, še piše medij. 

Preberi še Ob vročih dnevih ne pozabite na varovanje zdravja živali

A kot so prepričani v društvu AniMA, "odgovornost za življenje psov je bila v celoti na njej. Njeno dejanje ni nesreča, ampak neodgovorno in malomarno ravnanje, ki je neposredno povzročilo smrt dveh psov."  Lastnica je za Zasavje.si sicer zatrdila, da 'sama ne bi nikoli zavestno ogrozila svojih psov ali katerokoli živali'.

Belgijski ovčar: fotografija je simbolična
Belgijski ovčar: fotografija je simbolična FOTO: Shutterstock

 

Lastnica že pridobila novega mladiča

Na Veterinarski postaji Trbovlje so potrdili le, da so opravili odjavo psov iz registra, lastnica pa je trupli psov pokopala na domačem dvorišču in že pridobila novega mladiča, so še sporočili iz Društva AniMa. Ker je lastnica poginulih psov tudi članica kinološkega društva Trbovlje, so opozorili tudi na njihovo vprašljivo ravnanje v tem primeru. Kot piše Zasavje.si, je društvo o dogodku izvedelo dva meseca po njem, a menijo, da s tem nimajo nič. Predsednik KD Trbovlje Jože Bola je za portal pojasnil, da društvo zoper lastnico ni uvedlo nobenega postopka ali sankcij zaradi malomarnosti in neodgovornega ravnanja, tudi kakšnega kaznovanja z začasno prepovedjo delovanja ni bilo. Društvo se od dogodka tudi distancira, nanj ni imelo nobenega vpliva, zatrjujejo. Ravnanja lastnice v izjavi Bola ni obsodil, dodal je, da je ta svoje delo opravljala vestno. 

pogin belgijska ovčarja pregretje
Naslednji članek

Logaj in Poklukar za varno učno okolje

KOMENTARJI (43)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kinimod
27. 08. 2025 18.13
Sedeži so ok ?
ODGOVORI
0 0
stanga123
27. 08. 2025 18.12
Tina ukrepaj!
ODGOVORI
0 0
daiči
27. 08. 2025 18.12
+2
Ja to je mogl bit junija tist tedn k je blo vroče do konca, 35,36 u senci, na sonc 50, u avtu pa 100 stopin. Valda da ne človk ne ps tega u zaprtmo avtu ne zdrzi. Sj psa niti neb zdrzala ce bi bli zadnji sipi za 10cm dol, nebi pomagal niti to. To d pa zdj trdi da je tazadna vrata prtlaznika pustila odprta je pa imho navadna laž. Pa ne pustis ti tko odprtga avta bogu za nogo, pa gres za 3 ure stran od njega, pa nismo mi od včeri.
ODGOVORI
2 0
blue3dragon
27. 08. 2025 18.11
+1
Najprej pustiti štiri ure v razbeljenem avtu, nato pa naj sama prispeva kakšnemu zavetišču višino denarne kazni, ki jo bo dosodilo sodišče. Pa doživljenjsko ji prepovedati, da bi imela še kakšno domačo žival, tudi zlato ribico.
ODGOVORI
1 0
G. Papež
27. 08. 2025 18.11
+3
Kako lahko pustiš psa v avtu in greš svojo pot kot, da ju nimaš? To ni nesreča, ker nesreča je nekaj kar se lahko pripeti vsakomur, to pa nikakor ni to. Evo, si drznem izzivati - meni se to ne more zgoditi pa sem glede nesreč zelooo toleranten in zadržan v obsodbah.
ODGOVORI
3 0
Cobra007
27. 08. 2025 18.11
+3
Žalostno in neodgovorno.. nimam besed, da je kdo lahko tako lahkomiselen in ne.odgovoren! 😰
ODGOVORI
3 0
urban.decay
27. 08. 2025 18.10
+3
laznivka… sepravi kaj je pustila prvezana psa v avtu z odprtem prtlaznikom?? ja seveda ja…
ODGOVORI
3 0
25petelinov
27. 08. 2025 18.09
A kr 2 je imela. Zakaj ne 3? Koliko jih imaš lahko največ, 5 psov?
ODGOVORI
0 0
Mizainstol
27. 08. 2025 18.09
+3
Ta je za psihiatrijo, mladicka ji je treba odvzeti. Kako lahko kdo normalen sploh pomisli pustiti 3 ure pse zunaj doma brez varstva.
ODGOVORI
3 0
Najpametnejši
27. 08. 2025 18.08
+6
Za tole dejanje ni izgovora.
ODGOVORI
6 0
Duh8
27. 08. 2025 18.07
+5
Katastrofa od človeka
ODGOVORI
5 0
urban.decay
27. 08. 2025 18.07
+8
narcisoidna ego. p…
ODGOVORI
8 0
Najpametnejši
27. 08. 2025 18.05
+7
Kakšna malomarnica, kako si lahko tako taka? Že skoraj cel svet ve, da se ljudi in živali ne pušča v avtu. Boga kužka.
ODGOVORI
7 0
asgard
27. 08. 2025 18.07
+4
Na fb pojdi pogledat kdo je to. Sem objavil vendar očitno proplus ščiti ... Že mora biti golobja ptica...
ODGOVORI
5 1
Jarheadslo
27. 08. 2025 18.03
+7
Lažnivka srčno upam ,da te karma ujame.....
ODGOVORI
7 0
Regina00
27. 08. 2025 18.03
+3
Kako je lahko taka ženska kinezologinja? Kdo daje papirje takim ljudem?
ODGOVORI
4 1
Slovenska pomlad
27. 08. 2025 18.04
+1
Kinezologinja!??
ODGOVORI
2 1
Stojadina-sportiva
27. 08. 2025 18.06
+3
Specialistka za kitajsko hrano?
ODGOVORI
4 1
CabezaDeTopo
27. 08. 2025 18.02
+1
Slovenci pijanci
ODGOVORI
2 1
asgard
27. 08. 2025 18.01
+5
Pa baje se je to zgodilo že dva meseca nazaj, očitno niso uspeli skriti pod preprogo !!! Hm, ali je to golobov ali pa kader sd-ja ????
ODGOVORI
8 3
Odrešenik666
27. 08. 2025 18.01
+5
Stavim, da je lastnica na socijalnih omrezjih bila ena od vecjih zagovornic zivali in da je njen profil poln slik kuzkov
ODGOVORI
5 0
devote
27. 08. 2025 18.01
-2
pretresa ...smiri dogadjaj.. v gazi vsi ok?
ODGOVORI
1 3
Quercus
27. 08. 2025 17.57
+11
Upam še, da policija ne bo nasedla njeni zgodbi in da ji bodo nemudoma odzveli mladička. Oseba, ki se gre za tri ure sprehajat, medtem ko pusti psa v pregretem avtu, je bodisi sadistka ali psihično motena oseba. V vsakem primeru popolnoma nepriemrna za vzgojo psov.
ODGOVORI
11 0
Najpametnejši
27. 08. 2025 18.06
+1
Tako je.
ODGOVORI
1 0
