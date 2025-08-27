Poginila belgijska ovčarja: Ker nista smela na gondolo, ju je pustila v avtomobilu

Slovenijo pretresa novica o dveh poginulih psih pasme belgijski ovčar. Ta sta v pregretem avtomobilu poginila že junija. Lastnica ju je, ker brez nagobčnika nista smela na gondolo, pustila v avtomobilu in se sama odpravila na Veliko Planino. Ko se je po približno treh urah vrnila, sta psa že poginila. Zunanje temperature so tiste dni presegale tridesetico. Kot zatrjuje, je šlo za nesrečo, saj da je avtomobil parkirala v senci in pustila odprt prtljažnik, ki naj bi se medtem iz neznanega razloga zaprl. Policija je prejela prijavo, a okoliščine še preverjajo.

Kot so sporočili iz društva AniMA, so policiji prijavili tragični dogodek, ki se je zgodil konec junija 2025. V njem sta zaradi pregretja v avtomobilu poginila dva psa pasme belgijski ovčar. Lastnica naj bi okoli 27. junija 2025 pse zaprla v avtomobil na parkirišču in jih tam pustila približno tri ure, medtem ko se je z gondolo odpravila na Veliko planino. Tisti dan so bile zunanje temperature nad 30 stopinj Celzija. V takšnih razmerah se temperatura v zaprtem avtomobilu dvigne na 50–70 stopinj Celzija v manj kot pol ure. V tako vročem vozilu pes doživi hud vročinski udar, opozarjajo. V društvu AniMA so prepričani, da ne gre za nesrečo, temveč za hudo malomarnost in zavestno opustitev osnovnih dolžnosti skrbnika, kar je povzročilo nepotrebno trpljenje in smrt dveh psov.

Trenutno lahko zgolj potrdimo, da je policijska postaja Trbovlje včeraj prejela prijavo navedenega dogodka. Ob samem dogodku policija o tem ni bila obveščena. Glede omenjenega bodo policisti v nadaljevanju preverili ali obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, so na naše povpraševanje o dogodku pojasnil na PU Ljubljana.

Na NIJZ opozarjajo, da nekoliko odprto okno ne vpliva skoraj nič na naraščanje temperatur, prav tako se ne zanašajte, da ste prej avtomobil ohladili s klimo, saj je v nekaj minutah enaka kot zunaj in potem le še narašča. Tudi pri zunanji temperaturi 21 stopinj Celzija se lahko avtomobil, parkiran na soncu, v manj kot desetih minutah ogreje toliko, da lahko vročina ogrozi življenje.

Lastnica: Šlo je za nesrečo

Kot je lastnica psov pojasnila za Zasavje.si, ju ni mogla vzeti s seboj na gondolo, ker sta bila brez nagobčnikov, zato ju je pustila v avtu in se sama podala na planino. Ko se je po dobrih treh urah vrnila, je našla mrtva psa. Kot je dodala, je po njenem mnenju šlo za nesrečo, saj je bil avto parkiran v senci ob gozdu z odprtim prtljažnikom, ko pa se je vrnila, ju je žal našla mrtva.

Sama je tudi kinologinja in kot je zatrdila, sama ne ve, kako se je lahko to zgodilo in zato ji bo to vedno ostalo nerazložljivo in zelo boleče. Kot so sicer poudarili v društvu Anima, se je lastnica zagovarjala, da naj bi prtljažnik zaprl neznanec. Kot piše Zasavje.si, lastnica sicer pravi, da ne ve, kaj se je dejansko zgodilo. Sama pravi, da je na avtu pustila odprta vrata prtljažnika in da so se iz neznanega razloga zaprla. Ali jih je neznani storilec, veter, tresljaji zaradi morebitnega skakanja ali laježa psov, lahko sedaj le ugibajo, še piše medij.

A kot so prepričani v društvu AniMA, "odgovornost za življenje psov je bila v celoti na njej. Njeno dejanje ni nesreča, ampak neodgovorno in malomarno ravnanje, ki je neposredno povzročilo smrt dveh psov." Lastnica je za Zasavje.si sicer zatrdila, da 'sama ne bi nikoli zavestno ogrozila svojih psov ali katerokoli živali'.

