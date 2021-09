Poginuli divji prašič ni bil okužen z virusom afriške prašičje kuge

Lovec Lovske družine Podvelka je v nedeljo, 26. septembra, na območju občine Ribnica na Pohorju našel poginulega divjega prašiča in o tem skladno z zakonodajo in ustaljeno prakso obvestil regijski center za obveščanje in Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Higienik veterinarsko-higienske službe pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu je nato truplo poginulega divjega prašiča pobral na lokaciji in ga odpeljal v prostore inštituta v Mariboru, kjer so pri pregledu trupla ugotovili, da je bil divji prašič zastreljen, odvzete vzorce pa so poslali na preiskavo v laboratorij v Ljubljano.

Nacionalni veterinarski inštitut je že v ponedeljek popoldne kmetijsko ministrstvo obvestil o negativnem rezultatu opravljenih preiskav na afriško prašičjo kugo, so sporočili z ministrstva. Na kmetijskem ministrstvu v zvezi s tem izpostavljajo, da je v skladu z zakonom o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih obvezna prijava vsakega najdenega poginulega divjega prašiča.

Tako je vsakdo, ki v naravi najde poginulega divjega prašiča ali njegove ostanke, o tem dolžan takoj obvestiti regijski center za obveščanje na številko 112. Gre za ukrep, ki se v Sloveniji izvaja že od leta 2014 in je namenjen zgodnjemu odkrivanju bolezni, so navedli. V letošnjem letu so tako na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer imajo v ta namen aktivirano dežurno številko, sprejeli obvestilo že o 230 najdenih poginulih divjih prašičih, so še pojasnili na kmetijskem ministrstvu.