Po inšpekcijskem nadzoru bodo lastnici goveda na Koroškem odvzeli vse živali

"V nadaljevanju je veterinar odredil odvoz najdenih kadavrov, odrejena je bila tudi raztelesba z namenom odkritja vzroka pogina živali. Pisnega izvida patologa še nimamo," je pojasnil, a dodal, da so ob obdukciji v živalih odkrili ostanke plastike oz. folije. "Edna od možnosti je tako tudi, da so krave jedle zavojno folijo sena, kar bi lahko povzročilo pogin," je dejal.

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan je dejal, da so inšpekcijski nadzor opravili na podlagi suma zanemarjenja živali. Ob pregledu so na kmetiji na Koroškem odkrili izjemno slabe življenjske razmere za govedo v hlevu ter osem glav poginulega goveda. Kadavri so bili v različnem stadiju razpadanja, najstarejši kadaver je bil v stanju razpadanja kosti.

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sicer pri zavezanki na Koroškem, pri kateri so v tokratnem inšpekcijskem nadzoru ugotovili več kršitev, sicer že v preteklosti vodil več postopkov. V letih 2020 in 2021 je inšpektorat pri zavezanki vodil postopek zaradi neoznačenosti goveda, leta 2021 zaradi neprijavljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti, v letih 2021 in 2022 pa zaradi nenadzorovane paše. V teku pa je še en postopek iz leta 2022, ki so ga uvedli zaradi neoznačenosti živali.

Veterinarski inšpektor je sicer v soboto obiskal kmetijo na Koroškem in pri nadzoru ugotovil, da jih je od 22 glav goveda osem poginilo. Ob tem je v hlevu ugotovil tudi slabe higienske razmere, živali niso imele dovolj vode in hrane. Nosilka dejavnosti je sicer zanikala pogin zaradi malomarnosti, pravi, da je za to kriv tujek.