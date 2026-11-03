Poginulo govedo ni bilo obvezno cepljeno proti bolezni modrikastega jezika

Z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v ponedeljek sporočili, da jih je veterinarska ambulanta obvestila o sumu neprimernega ravnanja z govedom na kmetiji v kraju Gornja Voličina v okolici Maribora. Uradni veterinar uprave se je nemudoma odpravil na lokacijo in tam odkril najmanj 12 trupel živali, ki so po prvi oceni poginile zaradi neprimerne oskrbe s hrano in vodo. Z Veterinarske zbornice Slovenije pa so sporočili, da je kadavre goved na kmetiji v ponedeljek našel veterinar pooblaščene veterinarske organizacije iz Lenarta, ko je opravljal redni uradni veterinarski pregled kmetijskega gospodarstva. Kot so navedli, je bil pred tem zadnji redni uradni veterinarski pregled na dotični kmetiji opravljen julija 2025. Takrat je veterinar ugotovil le manjše neskladnosti pri zagotavljanju dobrobiti živali in izvajanju biovarnostnih ukrepov, pri čemer je za odpravo ugotovljenih neskladij lastniku živali izdal pisno navodilo.

Živali niso bile cepljene

Na zbornici so spomnili, da je bilo za imetnike prežvekovalcev letos obvezno, da zagotovijo zaščitno cepljenje živali proti bolezni modrikastega jezika, pri čemer živali na obravnavani kmetiji niso bile cepljene. Na veterinarski zbornici menijo, da nesprejemljivo ravnanje z živalmi zelo verjetno še kar nekaj časa ne bi bilo odkrito, če v ponedeljek na kmetiji ne bi bil opravljen redni uradni veterinarski pregled. "Iskanje vzrokov, zakaj imetnik živali v zadnjem letu ni poskrbel za ustrezno osnovno oskrbo in zdravstveno zaščito živali, pa ni v pristojnosti slovenskih veterinarjev," so zapisali. Poudarili so, da je za njih nesprejemljivo, da govedo na kmetijskem gospodarstvu letos ni bilo zaščitno cepljeno proti bolezni modrikastega jezika. Kot so pojasnili, necepljene živali ostajajo nezaščitene in so lahko rezervoar za prenos omenjene virusne bolezni preko krvosesnih mušic na prežvekovalce v drugih rejah. Ob tem so poudarili, da je zato zelo pomembno, da država "tudi za naprej poskrbi, da bodo redni uradni veterinarski pregledi kmetijskih gospodarstev opravljeni vsako leto in da bodo kot takšni ostali prioritetna naloga pri zagotavljanju nadzora nad dobrobitjo in zdravstveno zaščito živali".

KGZS ostro obsoja neprimerno ravnanje z živalmi