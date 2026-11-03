Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Poginulo govedo ni bilo obvezno cepljeno proti bolezni modrikastega jezika

Maribor, 03. 11. 2026 16.22 pred 38 minutami 3 min branja 4

Avtor:
STA N.L.
Pregled goveda

Živali na kmetiji v okolici Maribora, kjer so v ponedeljek odkrili več poginulih govedi, niso bile obvezno cepljene proti bolezni modrikastega jezika, pri lanskem rednem pregledu kmetije pa so ugotovili le manjša neskladja, so sporočili z veterinarske zbornice. Ob tem so poudarili pomen vsakoletnih rednih uradnih veterinarskih pregledov. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je ostro obsodila neprimerno ravnanje z živalmi in pristojnih organov pričakuje, da bodo temeljito raziskali okoliščine dogodka, ugotovili odgovornost in ob morebitnih kršitvah ustrezno ukrepali. Poudarjajo pa, da so takšni primeri izjema.

Z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v ponedeljek sporočili, da jih je veterinarska ambulanta obvestila o sumu neprimernega ravnanja z govedom na kmetiji v kraju Gornja Voličina v okolici Maribora. Uradni veterinar uprave se je nemudoma odpravil na lokacijo in tam odkril najmanj 12 trupel živali, ki so po prvi oceni poginile zaradi neprimerne oskrbe s hrano in vodo.

Z Veterinarske zbornice Slovenije pa so sporočili, da je kadavre goved na kmetiji v ponedeljek našel veterinar pooblaščene veterinarske organizacije iz Lenarta, ko je opravljal redni uradni veterinarski pregled kmetijskega gospodarstva.

Kot so navedli, je bil pred tem zadnji redni uradni veterinarski pregled na dotični kmetiji opravljen julija 2025. Takrat je veterinar ugotovil le manjše neskladnosti pri zagotavljanju dobrobiti živali in izvajanju biovarnostnih ukrepov, pri čemer je za odpravo ugotovljenih neskladij lastniku živali izdal pisno navodilo.

Živali niso bile cepljene

Na zbornici so spomnili, da je bilo za imetnike prežvekovalcev letos obvezno, da zagotovijo zaščitno cepljenje živali proti bolezni modrikastega jezika, pri čemer živali na obravnavani kmetiji niso bile cepljene.

Na veterinarski zbornici menijo, da nesprejemljivo ravnanje z živalmi zelo verjetno še kar nekaj časa ne bi bilo odkrito, če v ponedeljek na kmetiji ne bi bil opravljen redni uradni veterinarski pregled. "Iskanje vzrokov, zakaj imetnik živali v zadnjem letu ni poskrbel za ustrezno osnovno oskrbo in zdravstveno zaščito živali, pa ni v pristojnosti slovenskih veterinarjev," so zapisali.

Poudarili so, da je za njih nesprejemljivo, da govedo na kmetijskem gospodarstvu letos ni bilo zaščitno cepljeno proti bolezni modrikastega jezika. Kot so pojasnili, necepljene živali ostajajo nezaščitene in so lahko rezervoar za prenos omenjene virusne bolezni preko krvosesnih mušic na prežvekovalce v drugih rejah.

Ob tem so poudarili, da je zato zelo pomembno, da država "tudi za naprej poskrbi, da bodo redni uradni veterinarski pregledi kmetijskih gospodarstev opravljeni vsako leto in da bodo kot takšni ostali prioritetna naloga pri zagotavljanju nadzora nad dobrobitjo in zdravstveno zaščito živali".

KGZS ostro obsoja neprimerno ravnanje z živalmi

"Odgovorna skrb za živali je temelj živinoreje. Vsak rejec je dolžan živalim zagotoviti ustrezne pogoje reje, dovolj hrane in vode ter potrebno oskrbo. Zanemarjanje živali in opuščanje osnovne skrbi zanje sta nesprejemljiva in ne smeta ostati brez ustreznih posledic," so na KGZS zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Zato pričakujejo, da bodo pristojne institucije opravile svoje delo, preverile vse okoliščine dogodka in v primeru ugotovljenih nepravilnosti dosledno ukrepale v skladu z zakonodajo. Izpostavili so, da takšni primeri zahtevajo resno obravnavo in jasno sporočilo, da neodgovorno ravnanje z živalmi ni sprejemljivo.

Na KGZS so prepričani, da je odgovorno ravnanje z živalmi temelj zaupanja javnosti v slovensko kmetijstvo. "Odgovorni rejci, ki vsakodnevno skrbijo za dobrobit svojih živali, ne smejo nositi posledic ravnanj posameznikov, ki svojih obveznosti ne izpolnjujejo," so zapisali.

Kot so poudarili, velika večina slovenskih rejcev vsakodnevno, pogosto tudi v zelo zahtevnih razmerah, skrbi za svoje živali, njihovo dobrobit in zdravje. "Njihovo predano delo si zasluži spoštovanje, posamezni primeri neodgovornega ravnanja pa jasno obsodbo in ustrezno ukrepanje," so sklenili.

Preberi še Nov primer neprimerne oskrbe: na kmetiji odkrili 12 poginulih živali
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
govedo trupla bolezen modrikastega jezika

Koalicija in Resnica pred referendumom: Zakon bo ljudem prinesel več

Ostrc: Cilj zakona o dostopnosti je, da zdravstveni sistem začne iskati rešitve za pacienta

24ur.com Predlog zakona o zaščiti živali razburja veterinarje: Zakaj smo študirali?
24ur.com V Nemčiji primeri slinavke in parkljevke, prašiči, ki so prispeli v Slovenijo zdravi
24ur.com Sindikat kmetov: Odvzem živali blizu Krškega nezakonit
24ur.com Po inšpekcijskem nadzoru bodo lastnici goveda na Koroškem odvzeli vse živali
24ur.com Kako v prihodnje preprečiti trpinčenje živali?
24ur.com Peti primer BSE potrjen
24ur.com KGZS: Odvzem goveda je bil nesorazmeren in nezakonit ukrep
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
03. 11. 2026 17.01
Kdo pozna tega kmeta.
Odgovori
+1
1 0
Misika1967
03. 11. 2026 16.58
Samo kaj ko se ta izjema ponavlja ze drugi teden. Takemu za vedno prepovedat da ima se kdaj v lasti kaksno zival. Se misi mu ne dovolit.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
03. 11. 2026 17.01
Res je. A kmetov je čedalje manj.
Odgovori
0 0
Mclaren
03. 11. 2026 16.40
Pa kaj se to dogaja???
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022