Pogled iz vesolja: dim požara prekril tržaški zaliv

Prek Nasine aplikacije Worldview smo pogledali satelitske posnetke Krasa in opazili, da je v sredo dim prekril skoraj polovico tržaškega zaliva. Gasilci se z gašenjem intenzivno ukvarjajo že pet dni. Na satelitskem posnetku z nedelje je tako videti, kako se je vnel požar, medtem ko se je dim razširil proti Italiji. V ponedeljek in torek je na posnetkih videti manj dima, v četrtek, ko je bila borba z ognjenimi zublji najhujša, pa se je dim razširil čez velik del tržaškega zaliva.

Pretresljiv pogled na požar so zajeli številni prebivalci Slovenije, med drugim tudi skrbniki Facebook skupine Miren Kras, ki so objavili pogled na požar iz Cerja proti Italiji.

Videoposnetek in fotografijo požara so nam poslali iz počitniškega doma v Zambratiji, kjer letujejo tudi slovenski otroci.

Gost dim, ki je zjutraj prebudil prebivalce Mestne občine Koper, Občine Postojna in Mestne občine Nova Gorica in drugih okoliških krajev je močno poslabšal kakovost zraka. Ob požaru namreč v zraku nastanejo različne škodljive snovi, odvisno tudi od materialov, ki jih je zajel ogenj, temperature ter drugih pogojev pri gorenju. Ob vdihovanju smo neposredno izpostavljeni plinom in delcem, ki nastajajo pri požaru.

Zaradi zmanjšane kakovosti zraka Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča izogibanje pretirani fizični aktivnosti na prostem, ljudem z zdravstvenimi težavami pa svetuje zadrževanje v zaprtih klimatiziranih prostorih. Posledice za zdravje so lahko takojšnje ali se pojavijo kasneje, odvisne pa so od vrste onesnaževala, količini, vnešenih v telo, časa in stopnje izpostavljenosti, načina vnosa ter tudi dovzetnosti posameznika.

Posledice vključujejo draženje dihalnih poti, prizadene pa lahko tudi druge organske sisteme. Telo se v teh primerih odzove z vnetjem sluznic, ki povzroča solzenje oči in izcedek iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje. Predvsem za bolnike z obstoječimi akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal predstavlja veliko težavo, saj se jim težave lahko znatno povečajo, prav tako se pa stanje lahko poslabša pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja, poveča se pa tudi možnost za nastanek srčne kapi.