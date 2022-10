Močne padavine v preteklih dneh so povzočile, da so reke prestopile bregove in se razlile na območjih pogostih poplav. Kakšen je pogled na Ljubljansko barje iz zraka, je z dronom preveril naš fotograf Luka Kotnik in ujel osupljive prizore. Po napovedih vremenoslovcev se bodo poplavljene površine počasi zmanjševale do ponedeljka, ko se bo Ljubljanica vrnila v svojo strugo.

FOTO: Luka Kotnik