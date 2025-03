Pogled na rise sredi dneva: 'Živijo skrivno življenje, človeku se izogibajo'

Na Zavodu za gozdove so nam potrdili, da so se ob robu gozda v okolici Loškega Potoka pred tednom dni resnično sprehajali trije risi. "Najverjetneje gre za samico z dvema mladičema, kar je sicer običajen pojav, saj se mladiči osamosvajajo ravno med decembrom in aprilom, do takrat pa ostajajo z mamo," so nam povedali.