Pogled s palube in v notranjost mogočne 'stoenajstke'

Novembra 2021 smo Slovenci napeto opazovali, kako so 40-tonsko 'stoenajstko', najstarejši in največji policijski čoln P-111, po 26 letih uporabe upokojili in ga s "prevozom stoletja" pospremili v zasluženi pokoj – svoj poslednji pristan je našel v Parku vojaške zgodovine Pivka. Ne samo, da so tam plovilo rešili pred razrezom, v zadnjem letu so ga restavrirali do te mere, da lahko obiskovalcem omogočijo, da se povzpnejo nanj in si ogledajo njegovo notranjost. Slovesna otvoritev bo na t. i. ZgodoVikendu, ki obiskovalcem ponuja še marsikaj.

Spomnimo, prevoz 21 metrov dolgega, pet metrov širokega in sedem metrov visokega policijskega čolna P-111 iz Luke Koper v Pivko je bil izjemno zahteven logistični zalogaj, saj ga zaradi dimenzij niso mogli peljati po avtocesti, pač pa so krenili po stranskih lokalnih in regionalnih cestah. Operacijo so poimenovali Argo II, po transportu ladje antičnih Argonavtov.

Izziv na meji mogočega "To je bil res izziv na meji mogočega – za transport smo morali zapreti magistralno cesto, prečiti avtocesto pri Divači, izklopili smo dva mednarodna daljnovoda in na stotino elektrovodov, telefonskih kablov, optike ... Za posamezne vasi, skozi katere smo se premikali, je bil to dogodek desetletja, ljudje, stari in mladi, so stali ob cesti in fotografirali s telefoni," se danes spominja direktor Parka vojaške zgodovine Pivka Janko Boštjančič. In kar je še bolj navdušujoče pri tej zgodbi, je, da se je to dogajalo konec novembra, ko so imeli v proračunu Parka le še nekaj tisoč evrov. "Kakorkoli smo obračali številke, bi nas to stalo nad 100.000 evrov. Nato pa smo vse vpletene akterje uspeli navdušiti do te mere, da so v tem prepoznali nacionalno pomemben projekt ohranjanja kulturne dediščine in so pristopili z nekimi simboličnimi taksami ali pa so to storili povsem brezplačno," je navdušen.

V Parku vojaške zgodovine Pivka je plovilo po 26 letih uporabe in celem dnevu transporta našlo svoj zadnji pristan. Ko je vendarle prispelo na cilj, si je marsikdo oddahnil, mogočna "stoenajstka" pa se je kot XXL eksponat pridružila ostalim velikim razstavnim predmetom v Parku – nemški vojaški lokomotivi iz druge svetovne vojne, podmornici P-913 Zeta, helikopterju Mi-8 in drugim.

Po novem lahko pokukate v notranjost čolna In če so si obiskovalci 40-tonski čoln P-111 doslej lahko ogledali le od zunaj, v Parku jutri v okviru t. i. ZgodoVikenda uvajajo novost – restavrirali so ga do te mere, da lahko splezate na palubo in pokukate v njegovo notranjost. "Na čolnu so v zadnjem letu potekala intenzivna restavratorska dela, saj smo želeli obiskovalcem našega muzeja omogočiti, da se povzpnejo na čoln in si ogledajo njegovo notranjost. Ob zaključku prve faze obnove bodo obiskovalci lahko pokukali v drobovje čolna P-111, katerega ogled bo odslej del ponudbe našega muzeja," je napovedal Boštjančič.

Plovilo P-111 sodi med patruljno-reševalne ladje in je bilo po vrsti zapletov izdelano leta 1994 v Italiji, kjer je bilo na takratnem razpisu kot najprimernejši ponudnik izbrano italijansko podjetje Avionavtica. "Čeprav se je zapletlo že pri izgradnji čolna, je ta izpolnjeval vsa pričakovanja, kljub občasnim tehničnim težavam, ki pa so jih velikokrat odpravili kar sami pomorski policisti. Poleg varovanja državne meje in suverenosti slovenskega morja kot temeljnega poslanstva pomorskih policistov so ti v vseh teh letih opravili tudi nešteto reševanj na morju, ko so policijske posadke tvegale tudi svoja življenja," so ob upokojitvi čolna povedali na Policiji. Na čolnu je prostora za tri člane posadke in še za devet oseb. Poleg komandnega in strojnega prostora ima še urejen salon, ladijsko kuhinjo in dve kabini s skupno štirimi ležišči, prostor za shranjevanje potapljaške in druge opreme ter dva prostora z urejenimi sanitarijami. Na krovu je tudi pomožni gumijasti čoln z vgrajenim motorjem znamke FNM, moči 33 kW, ki deluje na JET-pogon, kar mu je omogočalo delovanje tudi na zelo nizkih globinah.

ZgodoVikend tudi letos ponuja pester program ZgodoVikend je tradicionalna prireditev, ki jo Park vojaške zgodovine Pivka vsako leto organizira na tretji septembrski vikend, ob zaključku sezone. Tudi letos ponujajo pester in bogat program.

Avtor razstave "Slovenija pod točo bomb – zavezniška bombardiranja 1944–1945" bo Parku vojaške zgodovine Pivka ob tej priložnosti predal obsežno gradivo, ki ga je pridobil v letih raziskovanja – gre za elektronske kopije kar 130.000 dokumentov s podatki in fotografijami bombardiranja Slovenije in drugih krajev v srednji, južni ter vzhodni Evropi.

Že včeraj je v Parku potekala seznanitev vojaških obveznikov letnika 2006 – Vestringa 2024, ki jo pripravlja Uprava za obrambo Postojna. V nekaterih slovenskih pokrajinah se je "vestringa", "štelunga" oz. nabor, ki je včasih predstavljal pomembno prelomnico v življenju mladih fantov, dolgo ohranjal kot barvit običaj z okrašenimi vozovi fantov iz posameznih vasi. Tradicija je bila sicer z ukinitvijo nabornega sistema ukinjena, a jo v Parku poskušajo obuditi in ohraniti kot živo dediščino. Današnje dogajanje zaznamuje odprtje razstave "Slovenija pod točo bomb – zavezniška bombardiranja 1944–1945", ki je plod dolgoletnih raziskovanj zgodovinarja Saše Radovanovića iz Maribora. V teh bombardiranjih je na Slovenijo padlo 8.000 ton bomb. Umrlo je več kot 2500 civilistov, železniških uslužbencev ter nemških in drugih vojakov, porušenih pa je bilo tudi ogromno stavb. Razstavo bo odprl pisatelj Tone Partljič, ki je živa priča bombardiranja Maribora.

Nedeljski program: v Pivki bo spet brnelo in hrumelo Vrhunec dogajanja v Pivki pa bo jutri. Najprej bo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar obiskovalcem slovesno predal palubo in notranjost čolna P-111, nato se bodo obiskovalcem predstavili pripadniki Policije in Civilne zaščite. "Letos se bodo na ZgodoVikendu predstavljali prometni policisti, vodniki službenih psov in kriminalistični tehniki, obiskovalci pa bodo spoznali tudi delo oddelka za protibombno zaščito. V dinamičnem prikazu bodo bombni tehniki specialne enote prikazali ravnanje s sumljivim predmetom in uporabo dveh robotov, večjega in manjšega. V nadaljevanju načrtujemo tudi prelet policijskega helikopterja s kakšnim manevrom," je napovedal Matjaž Tomšič, višji samostojni policijski inšpektor iz Generalne policijske uprave. Na ogled bodo vozila nekdanje milice, s statičnimi in dinamičnimi predstavitvami bodo dogajanje popestrili gasilci PGD Postojna in gasilci starodobniki PGD Studeno. Tam bodo tudi predstavniki Kluba vodnikov reševalnih psov Postojna in Rehabilitacijskega in trening centra za konje Napolitano. Organizirani bodo vodeni ogledi po muzejskih zbirkah in razstavah, pestro dogajanje bo obogatil sejem vojaškozgodovinske literature, militarij, taktične opreme in domačih izdelkov, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše, ki se bodo lahko udeležili otroških delavnic. Že tradicionalno bodo po glavnem prizorišču zahrumele gosenice voznega dela zbirke Parka vojaške zgodovine in Vojaškega muzeja Slovenske vojske, kar vsako leto požanje veliko zanimanja. Pred kratkim smo poročali o tem, kako se je stoletni Franc Primožič po poligonu popeljal s sovjetskim tankom T-34, kakršnega je vozil pred 80 leti.

Kot pomembna nova pridobitev bo predstavljen sovjetski samohodni top SU-76 iz druge svetovne vojne, ki predstavlja veliko muzejsko dragocenost in bo v okviru ZgodoVikenda prvič predstavljen širši javnosti. "Posebnost tega muzejskega predmeta je, da je iz leta 1941 in je v voznem stanju. Ta top je težak samo 10 ton in smo ga z lahkoto pripeljali iz Ljubljane," se je pošalil podpolkovnik Marko Hlastec, načelnik Vojaškega muzeja slovenske vojske. Po njegovih besedah gre za drugo najbolje izdelano oklepno vozilo v zgodovini Sovjetske zveze. V kratkem bo Vojaški muzej Parku predal še vozilo Hummer. "Prvo je leta 1999 prišlo v Slovenijo. Bilo je vozilo poveljnika 10. motoriziranega polka in prvo vozilo, ki je bilo na Kosovu. Vozilo je upokojeno za vojaške namene, je predmet vojaškega muzeja in ga predajamo Parku vojaške zgodovine," je pojasnil.

V vojašnici Stanislava Požarja v Pivki danes poteka dan odprtih vrat, kjer se predstavlja Slovenska vojska. Obiskovalcem, ki se želijo seznaniti z njihovim delom, je med drugim omogočena vožnja s tankom M-84 in drugimi oklepnimi oklepnimi vozili.

Največ zanimanja pa bodo v nedeljo zagotovo požele dinamične predstavitve Enote za specialno delovanje (ESD) Slovenske vojske ter 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. "V svojo dinamiko bodo vključili različne elemente, od letal v zraku, helikopterjev, do elementov na tleh, videli boste 430. mornariški divizion, pehotnega vojaka, pehotno oborožitev, omogočena bo vožnja z oklepnimi vozili ..." je naštela predstavnica Slovenske vojske podpolkovnica Nina Raduha. Zanimanje za ZgodoVikend veliko, v Parku zadovoljni z letošnjo sezono Zanimanje za ZgodoVikend je po besedah Boštjančiča letos veliko, dogodek pa je v osnovi namenjen družinam, zato je program tako pester. "Gre za velik logistični zalogaj, zaradi katerega je naša ekipa morala tudi skrajšati dopuste," prizna naš sogovornik, a pomaga dejstvo, da že imajo nekaj kilometrine. "Leta 2006 smo začeli s Festivalom vojaške zgodovine, ki je bil že prvo leto velik uspeh in nam je dal pogum za naprej. Temeljil je na ponazoritvah vojaškega življenja in spopadov, vsako leto smo ga posvetili drugi temi, drugemu zgodovinskemu obdobju, od francoskih vojn, do prve svetovne vojne, druge svetovne vojne ... Potem je nastopila korona in je prekinila to tradicijo, zatem pa vojna v Ukrajini, neposredno v naši soseščini. Takrat smo rekli, da se ne bomo igrali vojne, dokler jo imamo kot novico številka ena na poročilih in smo zasnovali ZgodoVikend kot obogaten muzejski vikend, ki pa je dobil s promocijo Policije, Slovenske vojske in drugih organizacij še dodatno dimenzijo," pojasni.

