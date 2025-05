Poklic gasilca: 'Zanimanja je še vedno dovolj, a ne toliko kot nekoč'

Kako pomembno vlogo imajo prostovoljni gasilci v našem prostoru, je jasno prav ob večjih nesrečah in katastrofah, spomnimo se denimo požara na Krasu. Poklicnih gasilcev je premalo, naš sistem temelji na prostovoljcih. Hkrati pa prostovoljna gasilska društva predstavljajo pomemben most do tega poklica, saj so se številni danes poklicni gasilci že kot otroci urili v prostovoljnih gasilskih društvih. In kakšen je položaj teh ljudi, ki v svoji službi vsakodnevno tvegajo svoja življenja?