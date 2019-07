Pogledali smo, kako poteka šolanje vojaških pilotov

Za takšno reševanje v gorah je ključnega pomena izkušen pilot vojaškega helikopterja. In ti se šolajo v Cerkljah ob Krki. V zadnjih desetih letih se je v letalski šoli slovenske vojske izobrazilo 50 novih pilotov letal in helikopterjev, na novo se jih na leto izšola od štiri do pet. Šolanje enega stane približno 70 tisoč evrov ali več, financira ga ministrstvo za obrambo, v zameno pa mora pilot nato vsaj 10 let služiti slovenski vojski.

