Pogodba je podpisana, z oken umaknili napis 'zaobSTAnek'

Potem ko je vlada potrdila besedilo pogodbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, sta opoldne obe pogodbeni strani pogodbo tudi podpisali. Ta znaša 2.271.600 evrov, višina mesečnih nadomestil pa ne bo odvisna od štetja novic, temveč pogodba ponovno uvaja mesečno plačilo v dvanajstih enakih zneskih v višini 189.300 evrov. S tem se je njihov boj za obstanek končal, zato so z oken agencije umaknili tudi slogan "zaobSTAnek".

Vrednost letne pogodbe, ki so jo v četrtek potrdili na vladi, znaša 2.271.600 evrov, višina mesečnih nadomestil pa ne bo odvisna od štetja novic. Namesto tega pogodba ponovno uvaja mesečno plačilo v dvanajstih enakih zneskih v višini 189.300 evrov. Vrednost pogodbe je v primerjavi z lanskim letom višja za 243.600 evrov oziroma za dobrih deset odstotkov. Ob 12. uri so s podpisom direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Igorja Kadunca in v. d. direktorice urada za komuniciranje Petre Bezjak Cirman pogodbo tudi uradno zapečatili. "STA je izjemno pomembna, opravlja pomembno novinarsko delo, brez nje si Slovenije ne moremo predstavljati," je ob podpisu poudarila Bezjak Cirmanova in izrazila upanje, da bodo zaposleni na STA zdaj lažje zadihali.

Podpis pogodbe STA

Zadovoljstvo je ob podpisu pogodbe izrazil tudi Kadunc. Pogodba bo po njegovih besedah zagotavljala dovolj denarja za normalno delo STA. "Veseli me, da so sprejeli naš predlog, da je znesek letos nekoliko večji," je poudaril. Spomnil je tudi, da je STA pretekli dve leti normalno poslovala zaradi pomoči donacij Društva novinarjev Slovenije. Dodatna pogodbena sredstva v letošnjem letu pa bodo po njegovih besedah omogočila nadomestilo vira donacij. "Seveda pa se bomo morali še zelo potruditi, da bomo ustvarili dovolj komercialnih prihodkov, tako da bomo lahko normalno plačevali sodelavce," je dejal. Kot je pojasnila Bezjak Cirmanova, bo po pogodbi del fotografij STA še vedno brezplačno dostopen javnosti, po novem štiri in ne več pet. "To je korak bližje k fotografom, ki so bili vznemirjeni, ker so bile fotografije brezplačne," je pojasnila. Kadunc pa je dodal, da STA trenutno zaposluje toliko kadrov kot pred kriznimi časi – okoli 90. Ocenil je, da bo pomen agencije zaradi poglabljajoče se krize medijske krajine v prihodnje še rasel. Po njegovih besedah se bo STA trudila povečati tržne prihodke na dveh novih področjih – iz naslova novo zagnanega videoservisa, ki ga imajo vse agencije, ter novega angleškega spletnega portala The Slovenia Times.

Uro kasneje so z oken agencije na Tivolski cesti v Ljubljani umaknili tudi napis "zaobSTAnek", enega od dveh gesel boja za stabilno financiranje STA. Pogodba namreč ukinja financiranje na kos in zmanjšuje tveganja posrednega vplivanja na uredniško avtonomijo. Napis "STAnje je resno" pa na oknih ohranjajo do sprejema ustrezno dopolnjenega zakona o STA. Vztrajajo namreč, da je treba na sistemski ravni preprečiti podobne zlorabe, obenem opozarjajo tudi, da je stanje še vedno resno v širšem medijskem prostoru.