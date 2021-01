Hotel Brdo naj bi za 11,5 milijona evrov prenovili v zgolj petih mesecih

Po neuspelih razpisih za obnovo hotela Brdo je vlada 13. novembra lani sprejela sklep, s katerim je Javni gospodarski zavod (JGZ) Brdo določila za upravljavca nepremičnin, ki v naravi predstavljajo območje obnove hotela Brdo in vstopnega objekta v park Brdo. S tem je JGZ Brdo od vlade prevzel pristojnost nad izvedbo razpisa in obnovo hotela.

Zaradi kratkih razpisnih in izvedbenih rokov so na JGZ Brdo takoj pristopili k možnim racionalizacijam projekta in 27. novembra lani pričeli s postopkom javnega naročila.Na razpis so v roku do 17. decembra 2020 do 10. ure prispele štiri ponudbe. Kot ekonomsko najugodnejši ponudnik na osnovi odločitve o oddaji javnega naročila z dne 21. 12. 2020 je bilo izbrano podjetje Makro 5 gradnje d.o.o. iz Kopra, s katerim so danes podpisali pogodbo. Skupna pogodbena vrednost znaša 9.464.125 evrov brez DDV oz. 11.546.232 evrov z 22-odstotnim DDV, so sporočili iz JGZ Brdo.

Izvajalec mora po dogovoru izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) ter vso ostalo spremljajočo dokumentacijo, potrebno za začetek del, pri izdelavi te dokumentacije upoštevati zahteve, cilje in usmeritve naročnika, izvesti vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, vključno z dobavo in montažo opreme, ter pridobiti uporabno dovoljenje.

Izbrani ponudnik je ponudil tudi najkrajši rok izvedbe del, in sicer 130 dni od uvedbe v delo, ko mora izvajalec za objekt pridobiti uporabno dovoljenje. Dela naj bi se začela v roku 14 dni, teh slabih pet mesecev pa potem časovno sovpada z datumom (1. julij 2020), ko bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU, zato bodo pravočasno izvedena dela ključnega pomena.