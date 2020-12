Pogodba z DRI o upravljanju mariborskega letališča bo podaljšana

Na vprašanje, ali se bo to v resnici zgodilo, na ministrstvu odgovarjajo, da so še vedno v fazi predstavitve idejne zasnove, nadaljnje načrtovanje oziroma podpis pisma o nameri pa da je odvisno izključno od njihovega odziva.

Aktualni minister Jernej Vrtovec je sicer nedavno županom okoliških občin predstavil idejno zasnovo za postavitev modernega multimodalnega cargo logističnega centra, pri tem pa napovedal podpis pisma o nameri, do katerega naj bi prišlo še pred koncem leta.

Prejšnja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je z DRI sklenila dogovor za upravljanje do konca letošnjega leta. Če ne bi bilo druge rešitve ali novega dogovora z začasnim upravljavcem, bi letališču grozilo zaprtje, zaposlenim pa izguba služb.

Upravljanje je takrat zato, da bi se država izognila vračanju evropskega denarja za vložek v novi potniški terminal, prevzela državna DRI in na svoja pleča prevzela 25 zaposlenih ter pokrivanje izgube, ki naj bi letos zaradi skromnih prihodkov in le nekaj tisoč potnikov znašala dobrega pol milijona evrov. Poleg pristankov manjših zasebnih letal in občasnih čarterskih poletov lahko med te štejejo le še izvajalce helikopterske nujne medicinske pomoči, udeležence usposabljanja Slovenske vojske in pilote tujih letalskih družb.

Na mariborskem letališču sicer letos ni nič novega. Po tem, ko je država pred letom in pol 15-letno najemno pogodbo s kitajskimi vlagatelji odpovedala, ti pa so za dolgotrajne postopke pri spreminjanju državnega prostorskega načrta, ki je bilo pogoj za podaljšanje letališke steze, okrivili državo, je bil promet letos še skromnejši.

Ob tem je treba dodati, da razmerja s kitajskimi vlagatelji še niso v celoti razrešena, saj so ti preko družbe Aerodrom Maribor, ki je najemala letališče, še vedno lastniki dela pomembnih nepremičnin ob letališču. Zadeva je še vedno na sodišču, ministrstvo pa si prizadeva za čim hitrejšo izvensodno poravnavo.

Vrtovec je sicer o načrtih povedal, da zasnova zajema okoli 400 hektarjev površin, kjer naj bi zrasel moderni logistični center, največji v Sloveniji, ki bi bil tudi primarno zaledno skladišče Luke Koper.

Medtem ko za omenjene načrte po besedah Vrtovca za zdaj investitorjev še ne iščejo, saj je treba najprej urediti vse ostalo in ugotoviti interes lokalnega prebivalstva, pa bo očitno že do poletja 2022 v bližini zrasel še en logistični center, v katerem naj bi zaposlitev dobilo od 70 do 80 ljudi.

Kot je nedavno poročal Večer, naj bi se avstrijsko podjetje Go Asset investicije lotilo v Spodnjih Hočah. Ta naj bi se razprostirala na skoraj 58.000 kvadratnih metrih zemljišč, tik ob novi povezovalni cesti v hoški industrijski coni, med avtocestnim križiščem za Slivnico in Miklavško cesto v Hočah pri bencinskem servisu Mol.

Skladiščnih površin naj bi bilo za 22.000 kvadratnih metrov, za lokacijo pa so se, še dodaja Večer, v avstrijskem podjetju odločili, ker ima dobre prometne povezave in je v neposredni bližini tovarno odprla tudi Magna. V njeni lakirnici proizvodnja zaradi primanjkljaja poslov, povezanega z epidemijo, sicer še vedno stoji. Tako bi lahko bilo še kar nekaj mesecev v naslednjem letu, saj je okoli 160 delavcev, ki so bili začasno prezaposleni v Gradec, že prejelo nove anekse za celotno leto 2021.