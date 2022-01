Pogodba z Madžari za nakup deleža Save naj bi bila že podpisana

Slovensko turistično gospodarstvo k BDP-ju prispeva 13 odstotkov, posredno in neposredno zaposluje 12 odstotkov aktivne delovne populacije in predstavlja 40 odstotkov izvoza storitev.

Velik del k temu prispeva prav Sava oziroma njihova hčerinska družba Sava Turizem, saj je največja ponudnica turističnih storitev v Sloveniji. Upravlja namreč hotele s približno 2600 sobami, apartmajska naselja, kampe, termalne in wellness centre ter tudi konferenčne dvorane in golf igrišče, vse to na najboljših lokacijah po državi: na Bledu, Ptuju, v Moravskih Toplicah, Radencih, Portorožu, Izoli in Strunjanu.